Ogün Samast'ın yanındaki astsubay kim?

T24 - Gazeteci Hrant Dink’in öldürüldüğü sırada katil zanlısı Ogün Samast’ın 500 metre yakında bir jandarma astsubay olduğu iddia edildi. İddiaya göre, astsubayın "azmettirici" Erhan Tuncel’le de bağlantısı var.



Zaman gazetesinin haberine göre; Bugün Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan Hrant Dink cinayetiyle ilgili araştırmalarını ‘Bi Ermeni Var-Hrant Dink Operasyonu’nun Şifreleri’ isimli kitapta topladı.

Kitap, Dink’i Agos’un önünde vuran Ogün Samast’ın 500 metre yakınındaki Jandarma görevlisi Satılmış Şahin’i deşifre ediyor. Şahin’in Erhan Tuncel ve arkadaşlarıyla ilişkilerini de ortaya koyuyor.

Dink ailesinin avukatlarının peşine düştüğü Jandarma Astsubay Satılmış Şahin'in İstanbul seyahatinin perde arkasını aralayan kitapta, Şahin ile Samast'ın cinayetten bir gün önce 500 metre mesafede aynı semtte kaldıklarının tespit edildiği ortaya konuyor. "Tekirdağ'a mahkûm götürdü." denilen Astsubay Şahin'in özel cezaevi personelleri yerine neden görevlendirildiği de belirsiz. Aynı astsubayın Erhan Tuncel'in ev arkadaşları Oğuzhan Tekir, Erkan Tekin, Tuncay Uzundal, Zülküf Şirin, Erkan Tekin ve Tuncay Uzundal ve Zülküf isimli kişiyle doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. Yavuz'un kitabında, Trabzon Jandarma ve Pelitli İlçe Jandarma etrafında yaşanan gelişmelerin adım adım nasıl Dink cinayeti için kurgulandığı gözler önüne seriliyor. Kitapta Yasin Hayal ve Erhan Tuncel etrafında başlayıp Trabzon jandarmasını içine alan bu dairenin hiç soruşturulmadığına dikkat çekiliyor.

Kitapta yer verdiği şemada cinayetin bütün gizli kalmış bağlantıları açığa kavuşuyor. Arslan, polis muhbiri olarak tanıtılan Erhan Tuncel'in Jandarmayla irtibatı deşifre olunca polis muhbirliğinden çıkarıldığını anlatıyor.

Dink Cinayeti'nin en ilginç ayrıntılarından birisi de astsubay Satılmış Şahin. Şahin, Pelitli'de asayişte çalışıyor. Ama ilginç bir şekilde Dink cinayetine adı karışan herkesi yakından tanıyor. Erhan Tuncel'in ev arkadaşı Tuncay Uzundal'ın neredeyse her gün görüştüğü, eve davet ettiği bir astsubay. Tetikçi Ogün Samast, silah arayışında olduğu günlerde astsubay Ahmet Faruk Aydoğdu ile görüşüyor. astsubay Aydoğdu ise Satılmış Şahin'in arkadaşı. Sürecin en ilginç ayrıntısı ise şu. Ogün Samast cinayeti işlemek için Trabzon'dan İstanbul'a yola çıktığında astsubay Şahin de İstanbul'a hareket ediyor. 18 Ocak günü Ogün'ün Bayrampaşa'da kaldığı dayısının evi yakınlarında görülüyor. Yani cinayetten bir gün önce. Ne hikmetse Ogün Samast ise verdiği ifadede 18 Ocak'ta ne yaptığını hatırlamadığını anlatıyor. Bu durumu soran savcılara Satılmış Şahin 'görev için İstanbul'a gittiğini' söylüyor. Fakat cinayette Trabzon Jandarması'nın sahte evrak düzenlediği ve bunun tespit edildiği düşünülürse Satılmış Şahin'in İstanbul seyahati ciddi bir şüphe olarak gözüküyor. Satılmış Şahin ile ilgili enteresan ayrıntılardan birisi de şu: Şemaya göre Yasin Hayal'in McDonalds'ı bombaladıktan sonra girdiği cezaevinden tahliye sürecinde Astsubay Cevat Eser adliye ve cezaevi personeli ile sık temasta. Yani Hayal'in nöbetçi mahkeme tarafından tahliye edilmesi biraz garip. Şahin ise astsubay Eser ile yakın görüşüyor.

Kitapta yer alan ifadelere göre polis, Erhan Tuncel'in Jandarma ile ilişkisini tespit edince yardımcı ystihbarat elemanı statüsüne son veriyor. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 4. sınıf öğrencisi Erhan Tuncel, 17 Kasım 2004 tarihinde talep ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın 2 Aralık 2004 tarihli onayı ile YİE sıfatıyla deneme kayıtlarına alınıyor. Fakat aynı dönemde Jandarma ile yoğun teması olunca Trabzon istihbaratı uyarıyor. Erhan Tuncel'in Jandarmaya çalıştığının ortaya çıkması üzerine Trabzon İstihbaratı 23 Aralık 2006'da Tuncel'in işine son veriyor. Çünkü Emniyet YİE yönetmeliğine göre bir ajan bir başka kuruma çalışıyorsa işine son verilmek zorunda.

Adem Yavuz Arslan, kitabında, Başbakanlık müfettişlerinin soruşturmayı derinleştirmek için değil, bir birimi suçlamak için çalıştığını anlatıyor. Bu konuda Emniyet Müdürleri Emin Aslan, Sabri Uzun ve Ahmet İlhan Güler'in rolüne dikkat çekiyor. İddiaya göre hem İçişleri, hem Jandarma, hem de Başbakanlık, Tun­cay Uzundal ve Erhan Tuncel'in Jandarma bağlantısını örtbas etmeye çalıştı. Kitapta yer alan şemaya göre Astsubay Satılmış Şahin ve Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel'le 156 görüşme yapmış. Üstelik aynı astsubayın, Erhan Tuncel'in eski ev arkadaşları ile de benzer ilişkileri var. Yani Erhan davet edildiği eve gitmeden önce de Jandarma'nın kontrolü altında. Tıpkı Yasin Hayal gibi. Hatta Ogün Samast gibi. Erhan Tuncel ile Astsubay Satılmış Şahin 25 Ocak 2006'da bir gece yarısı buluşuyorlar. 17 Şubat 2006'da Trabzon polisi İstanbul polisine yazıyla Dink'in öldürüleceği istihbaratını gönderiyor. Belli ki bu istihbarat polisten önce Jandarmaya gitmiş.

Jandarma İstihbarat Değerlendirme Merkezi'nin 2003-2004 yılı istihbarat bültenlerinde Trabzon il merkezinde faaliyet gösteren Santa Maria Katolik Kilisesi'nde görevli Andreo Silvio Santaro'nun misyonerlik faaliyetleri kapsamın­da birçok faaliyet gerçekleştirdiğine yer veriliyor. Faaliyetler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Aradan 3 yıl geçtikten sonra raporda yer alan Rahip Santaro 16 yaşındaki Oğuzhan Akdin tarafından 5 Şubat 2006'da 10 bin dolarlık bir silahla öldürüldü. Arslan, kitabında ayrıca Aralık 2005'te kiliseye giren A.A. isimli jandarma istihbarat elemanından bahsediyor. A.A.'nın kiliseden aldığı bilgiler hem merkeze rapor ediliyor hem de yerel bir televizyon kanalında saatlerce haber yapılıyordu. Ücret karşılığı jandarmaya çalışan A.A., Santaro öldürüldükten sonra kiliseye uğramıyor.