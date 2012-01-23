Ogün Samast’ın tahliyesi reddedildi

T24 - Yargıtay, Gazeteci Hrant Dink'e yönelik suikast davasında 22 yıl 10 ay hapse çarptırılan Ogün Samast’ın tahliyesini reddetti.
Yargıtay 1. Ceza Diresi, ''tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek'' ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ogün Samast'ın tahliye talebini reddetti.
Hrant Dink'in katili Ogün Samast’ın suçu örgüt kapsamından çıkarılınca, Samast 5 yıllık azami tutukluluktan faydalanmak için Yargıtay'a başvurmuş, benzer davalarda tahliye kararı veren Yargıtay’ın, Samast'ı Salı günü tahliye edebileceği öne sürülmüştü.