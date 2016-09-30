Ogün Samast’ın ifadesi tekrar alındı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tekrar ifadesi alındı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, Hrant Dink cinayeti soruşturmasını yürütülen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütler Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, tetikçisi Ogün Samast’ın yeniden ifadesini aldı.

Savcı Kökçü’nün, bir televizyon kanalında yayınlanan ve Ogün Samast yakalandıktan sonra Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çekildiği tahmin edilen görüntüler ile ilgili ifadesini aldığı belirtildi.