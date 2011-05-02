-OGÜN SAMAST'IN DOSYASI AYRILACAK İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Ogün Samast'ın ''terör örgütü üyeliği'' suçuna ilişkin dosyanın ''tasarlayarak adam öldürme'' ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet'' suçları yönünden açılan dava dosyasından ayrılmasını kararlaştırdı. Sirkeci'deki İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan, ''suça sürüklenen çocuk'' olarak adlandırılan Ogün Samast ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı Ali Demir, sanık Samast hakkında ''terör örgütüne üye olma'' suçunun yanı sıra ''tasarlayarak adam öldürme'' ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet'' suçlarından cezalandırılmak üzere dava açıldığını hatırlattı. Savcı Demir, Beşiktaş'taki 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada halen yargılamaları devam eden yaşı 18'den büyük sanıklar Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve arkadaşları hakkında ''terör örgütünün yöneticiliğini yapma, üye olma, yardım etme, tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme, patlayıcı madde imal etme, patlayıcı madde atma, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, suçluyu gizleme ve ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından verilecek kararın Samast hakkındaki ''terör örgütüne üye olma'' suçuyla bağlantılı olduğunu belirterek, Ogün Samast'la ilgili bu yönden karar verilebilmesi için öncelikle terör örgütünün varlığı ve yapısının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Terör örgütü üyeliği suçundan Samast hakkında ana davadaki verilecek karara göre hukuki değerlendirme yapılabileceğini ifade eden Demir, bu nedenle sanığın ''tasarlayarak adam öldürme'' ve ''6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet'' suçlarına ilişkin kamu davasının sürüncemede kalmaması için terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin dosyanın ayrılması görüşünde olduğunu bildirdi. Mahkeme heyeti de Samast hakkında ''terör örgütüne üye olma'' suçundan açılan dava dosyasının, bu suçtan kanıtların yeterince toplanamadığı ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini dikkate alarak, ''tasarlayarak adam öldürme'' ve ''6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet'' dosyasından ayrı olarak esasa bağlanmasına karar verdi.