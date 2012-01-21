Ogün Samast 'örgüt yok' denilince Yargıtay'a başvurdu

T24 -

Terör suçu sayılsaydı

Benzerine tahliye çıktı

Samast tahliye edilebilir

‘Çocuk hayali kuruyor’



‘Tahliye çıkabilir’

Hrant Dink cinayetinde mahkemenin verdiği ‘örgüt yok’ kararı tartışılırken, Dink’i öldürdüğü için 22 yıl 10 ay hapis cezası alan Ogün Samast, avukatı aracılığıyla tahliye olmak için Yargıtay’a başvurdu.Samast’ın avukatı Levent Yılmaz, geçtiğimiz Pazartesi günü Samast’ın tutukluluk sürelerini adli suçlarda 5 yılla sınırlayan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102. maddesine göre tahliye edilmesi gerektiğini savundu.Vatan gazetesinin haberine göre, avukat Yıldırım, dilekçeyi, özel yetkili mahkemenin diğer sanıklarla ilgili kararından bir gün önce, Pazartesi günü Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderdiğini söyledi. Yıldırım, dilekçenin önceki gün (Perşembe) Daire’ye ulaştığını öğrendiklerini belirterek kararın 3 iş günü içinde verilmesini beklediklerini söyledi. Buna göre Daire’nin kararı önümüzdeki Salı gününe kadar vermesi bekleniyor.Diğer sanıklarla ilgili İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin terör suçundan verdiği beraat kararı nedeniyle Samast’ın da aynı suçtan beraat etmesi kesinleşti. Mahkeme, Dink’in öldürülmesini terör suçu olarak görseydi sanıklar için tutukluluk süresi 10 yıl olacaktı. Ancak adli suç kapmasında görüldüğü için azami tutuklama süresi Samast için 5 yıl olacak. Samast’ın avukatı Yıldırım ise “Ogün Samast, suçun işlendiği tarih itibari ile 18 yaşından küçük olduğu için 5 yıl sınırına giriyor. Mahkemede örgüt kararı çıkmış olsa bile bu durum Samast’ı etkilemeyecekti” görüşünü savundu.Samast’ın tahliye talebini dayandırdığı tutukluluk sürelerini sınırlayan CMK’nın 102. maddesi ise 21 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi. Yargıtay, azami tutukluluk süresini terör suçlarında 10 yıl, diğer ağır cezalık adli suçlarda ise 5 yıl olarak belirledi. Ancak tutukluluk statüsünün yerel mahkemenin kararıyla bitip bitmeyeceği konusunda Yargıtay daireleri arasında görüş farklılığı ortaya çıktı.Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin de aralarında olduğu dairelerin büyük bölümü yerel mahkeme kararıyla tutukluluğun bitmeyeceğini, sanığın Yargıtay’ın onama kararından sonra hükümlü statüsüne geçeceğine karar verdi. 11. Ceza Dairesi ise AİHM kararlarını baz alarak tutukluluğun mahkemenin mahkumiyet kararı vermesiyle biteceği ve sanığın artık hükümlü sayılacağına karar verdi. Böylece diğer daireler çok sayıda tahliye kararı verirken 11. Ceza Dairesi önündeki dosyalarda tahliye taleplerini reddetti.Ancak geçen Mayıs ayında Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Mersin’den gelen bir dosyada yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararıyla kişinin artık hükümlü hale geldiğini, dolayısıyla mahkeme kararından sonra 5 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edilemeyeceğine karar verdi. Genel Kurul’un emsal niteliğindeki bu kararını 16’ya karşı 17 oyla, yani 1 oy farkla alması dikkati çekti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte verdiği kararlarda direnirse Samast’ın tahliyesine karar verecek. Ancak Daire, Genel Kurul’un emsal kararı doğrultusunda görüşünü değiştirirse Samast tahliye olamayacak.Yargı sürecinde Ogün Samast’a her fırsatta aşık olduğunu söylemesi sonrasında Samast ile cezaevinde evlenen 37 yaşındaki Selma Samast, VATAN’a konuştu. Samast’ın tahliye olabileceği tartışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Selma Samast, “Allah inşallah bana Ogün’den olacak çocuğumun annesi olmayı nasip eder” dedi.”CMK’nın 102. maddesi son derece açık. Eğer Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi yetkili olsaydı o zaman tutukluluk süresi iki katı olurdu. Ancak bu kişi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı için ve örgütle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmadığı için böyle bir tehlike oluştu. Yargıtay tahliye kararı verebilir.””Tutukluluk süreleri Samast için en fazla 5 yıl uygulanır. Yargıtay geçtiğimiz günlede CMK’nın 102. maddesiyle ilgili, “Ancak hüküm verilinceye kadar uygulanır” şeklinde bir açıklama yaptı. Hüküm verildikten sonra 102. maddenin bir anlamının kalmayacağını belirtti. Bu teorik olarak doğru olsa da fiili olarak ülkemizde yapılmadığı demek oluyor. Bu nedenle Samast için tahliye olasılığı yüzde 100 var.”