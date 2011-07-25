-OGÜN SAMAST İÇİN KARAR ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken öldürülen Hrant Dink'le ilgili yargılanan Ogün Samast'ı önce ''Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası''na çarptıran mahkeme heyeti, bu cezayı Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını dikkate alınarak 21.5 yıl hapis cezasına çevirdi. Verilen aranın ardından oy birliğiyle aldığı kararını açıklayan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, suça sürüklenen çocuk Ogün Samast'ı, ''Hrant Dink'i tasarlayarak'' öldürmek suçundan TCK'nın 82. maddesinin 1. fıkrasının ''a'' ve son bentleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen çocuğun olay tarihinde 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, TCK'nın 31. maddesinin 3. fıkrası uyarınca üçte bir oranında indirim yaparak 21 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Samast'ı ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 2 yıl hapis ve 900 TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuğun olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da, 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasına indirdi. Mahkeme heyeti, bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ya da ertelenmesine yer olmadığını hükme bağladı. Samast hakkında takdiri indirim nedenlerini içeren TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, Hrant Dink'in davaya müdahil ve kendilerini avukatla temsil eden yakınları ile yine kendilerini avukatla temsil ettiren Agos Gazetesi ve Birgün Gazetesi için ayrı ayrı 2 bin 200 TL avukatlık ücretinin Samast'tan alınarak müdahillere verilmesini de hükme bağladı. Mahkeme heyeti, 4 bin 34 TL 17 kuruş yargılama giderinin de Samast'tan tahsiline karar verdi. ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçundan tutukluluk halinin devamına karar verilen Samast'ın, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan olan tutukluluğu ise kaldırıldı.