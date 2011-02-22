-OGÜN SAMAST, HASTANEDE MUAYENE EDİLDİ KOCAELİ (A.A) - 22.02.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Ogün Samast, cilt rahatsızlığı nedeniyle getirildiği hastanede muayene edildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Samast, yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesine getirildi. Acil serviste bir süre bekletilen Samast, daha sonra cildiye polikliniğinde görevli doktor tarafından muayene edildi. Yaklaşık yarım saat sonra Samast, yine ring aracıyla cezaevine götürüldü. Bu arada, Samast'ın cilt rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirildiği öğrenildi.