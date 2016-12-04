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Ogün Samast, "FETÖ'cü gardiyanlar işkence yapıyor, beni öldürecekler" dedi; hâkim nakil talebinde bulundu!

"Darp sırasında 'Kendini as, yoksa seni zehirleyip öldüreceğiz' diye tehdit ettiler"

04 Aralık 2016 16:11

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesi olayında tetikçi olan, Silivri 9 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ogün Samast, 'FETÖ’cü gardiyanlar tarafından işkence gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti, "Beni öldürecekler, başka cezaevine sevk edin" dedi. Mahkeme başkanı Canel Rüzgar’da Silivri Cezavi’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı olması nedeniyle savcılığa yazı yazarak Samast’ın cezaevinde ölümle tehdit edilip dövüldüğü iddiasını bildirdi. Samast’ın uzun süre kaldığı Kocaeli F Tipi Cezaevine ya da daha güvenlikli bir yere nakli konusunda yazı yazarak talepte bulundu.

Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre, Ogün Samast, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kamu görevlilerinin yargılandığı dava sırasında eşi Selma Samast’a kendi el yazısıyla bir mektup ulaştırdı. Korktuğu için duruşmada yazdıklarını dile getiremediğini belirten Samast, mektupta öldürüleceğini belirterek eşinin durumu mahkeme heyetine duruşma sonrası iletmesini istedi.

"İfade verince dövdüler"

Eşi de duruşma sonunda mektubu mahkeme başkanı Canel Rüzgar’a iletti. Eşinin duruşmaya getirilirken cezaevinde kamerasız bir odaya konulup 3 gardiyan tarafından dövülüp tehdit edildiğini belirtti. Dink suikastında kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatan savcı Gökalp Kökçü’ye ifade verdikten sonra eşine cezaevinde baskıların arttığını belirten Selma Samast eşinin başka bir cezaevine nakledilmesi için mahkeme başkanından yardım istedi.

"Akyürek de Silivri’de"

Samast eşinin 'FETÖ’den tutuklu olan sanıklarla ve Dink soruşturmasında yargılanan kamu görevlilerinden Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in kaldığı Silivri 9 No’lu L Tipi Cezaevi'nde bulunduğu içinde tedirgin olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı Canel Rüzgar’da Silivri Cezavi’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı olması nedeniyle savcılığa yazı yazarak Samast’ın cezaevinde ölümle tehdit edilip dövüldüğü iddiasını bildirdi. Samast’ın uzun süre kaldığı Kocaeli F Tipi Cezaevine ya da daha güvenlikli bir yere nakli konusunda yazı yazarak talepte bulundu.

Böyle tehdit etmişler

Mektup’ta işkence gördüğünü belirten Samast eşinden yardım isteyerek şu iddialarda bulundu: "01.12.2016 tarihinde mahkemeye götürülmek üzere gardiyanlar tarafından kaldığım tek kişilik hücreden çıkarıldım. Ardından jandarmaya teslim edilmek için cezaevi çıkışında bulunan bir odaya kapatıldım. Daha sonra kapıyı açıp içeriye giren 3 gardiyan kamerasız olan odada beni darp etti. Darp sırasında da ‘Kendini as, bizim elimizde kalma. Yoksa seni zehirleyip öldüreceğiz’ diye tehdit etti. Geçen haftada tek kişilik hücreye alındım. Burada da kamerasız bir odada yine dayağa maruz kaldım. Korkudan bu yaşananları dilekçeyle kimseye anlatamadım. Duruşmada da dile getirmeye çekindim. Beni buradan kurtar. Birileriyle görüş. Yoksa buradan ölüm çıkar.”

 

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