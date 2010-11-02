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OGÜN SAMAST DOSYASININ BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ  İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2010 13:12

-OGÜN SAMAST DOSYASININ BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ  İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya Dink ailesi adına katılan avukat Fethiye Çetin, tutuklu sanık Ogün Samast yönünden ayrılan dosyanın yeniden birleştirilmesini istedi.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen avukat Fethiye Çetin, hazırladığı dilekçeyi davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.  Dilekçede, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun ''İştirak halinde işlenen suçlar'' başlığında yer alan 17. maddesinin ''davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde genel mahkemelerde yargılamanın her aşamasında mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür'' hükmünü içerdiği belirtilerek, bu madde kapsamında Ogün Samast'ın ayrılan dosyasının yeniden birleştirilmesine karar verilmesi istendi. 

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