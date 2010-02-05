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Ogün Samast cezaevinde evlendi!

Gazeteci Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast, kaldığı Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde Giresunlu Selma Şahin ile evlendi.

05 Şubat 2010 02:00

T24 - Kocaeli’deki Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan, gazeteci Hrant Dink cinayetinin tetikçisi ve katil zanlısı Ogün Samast, dün cezaevinde Selma Şahin adlı genç kız ile kıyılan bir nikahla evlendi.

Gazeteci Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast, kaldığı Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde Giresunlu Selma Şahin (19) ile evlendi.

Daha önce Ogün Samast’ın İstanbul’daki duruşmalarına götürülüşünde de onu görmeye gittiği belirtilen Selma Şahin ile Ogün Samast’ın nikâh töreni, dün saat 16.30 sıralarında, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde gerçekleşti.

Nikâhı, Kandıra F Tipi Cezaevi’nin bulunduğu köy olan Akçakese Köyü muhtarı kıyarken, nikâh şahitliğini hapishanede görevli memurların yaptığı öğrenildi. Nikâh törenine Şahin’in Giresun’dan gelen yakınlarının da katıldığı öğrenildi.


6 ay önce nişanlandılar

Nikâhı kıyan Akçaköyü Muhtarı Mevlüt Akdeniz, kendilerine iki hafta önce başvuru yapıldığı bugün de nikâhın gerçekleştiğini söyledi. Akdeniz, “Muhtarlıkta işlemleri yaptıktan sonra cezaevine gittik. Burada memurların şahitliği ile nikâhı kıydık. Kızın verdiği bilgiye göre 6 ay önce nişanlamışlar” diye konuştu.

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