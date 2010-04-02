Ogün Samast böyle sorgulandı

T24 -

‘Yasin'le simit satarken tanıştık'

‘Şimdi olsa sorardım'

‘5 dakika daha gelmeseydi'

‘Jandarma beni seviyor'

‘Tuncel'i tanımıyorum'

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’e suikast düzenleyen Ogün Samast’ın İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Ogün Samast'ın İstanbul'daki polis sorgusunda avukatı arkasında oturuyor. Samast'ın rahatlatılması için çay ve sigara servisi yapılıyor.NTV'nin haberine göre görüntülerde çok rahat olduğu dikkatlerden kaçmayan Samast, zaman zaman da gülüyor.Samast cinayeti şu sözlerle anlattı: “Koştum, ateş ettim. Yakalanacağımı biliyordum.”Samast, sorgusunda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan Yasin Hayal ile simit satarken tanıştığını ifade etti.Samast sorgu sırasında bazı soruları geçiştiriyor. Cinayeti neden Yasin Hayal'in işlemediği sorusuna şaşırıyor.Samast, görüntülerde “Ona hiç sormadım, şimdi olsa sorardım” diye konuştu.Ogün Samast cinayeti neden işlediğine yönelik soruyu ise yanıtlamadı.Samast, tabancayı Hayal'den aldığını, cinayetten bir gün önce talim yaptığını idida ediyor.İstanbul'a geldiğinde Agos gazetesine gittiğini ancak Hrant Dink'i bulamadığını anlatan Samast, tam vazgeçmek üzereyken Dink ile karşılaştığını iddia etti.Samast, “5 dakika gelmeseydi, kesin gidecektim” diye konuştu.Ogün Samast, cinayetten sonra silahı atmadığını, Trabzon'da jandarmaya teslim olacağını ifade etti.Samast, “Jandarmalar beni seviyor” dedi.Sorgu sırasında Ogün Samast'ın, cinayeti organize ettiği öne sürülen polis muhbiri Erhan Tuncel'den bahsetmemesi dikkat çekti.Samast, Tuncel ile ilgili soruyu “Tanmıyorum” diye yanıtladı.