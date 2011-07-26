Ogün Samast 10 yıl 8 ay sonra serbest kalacak!

T24

Dink'in kardeşi Hosrof Dink: Cinayetin arkasındakiler bulunsun

Dinkler yoktu

Avukatına baktı

Dönüp gülümsedi

62. maddedeki indirim yapılmadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldürdüğü gerekçesi ile 4,5 yıldır tutuklu yargılanan Ogün Samast, kasten adem öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise 1 yıl 4 ay hapis cezasına ve 600 TL para cezasına çarptırıldı. Ogün Samast’ın cinayeti işlediği sırada yaşı 18’den küçük olduğu için, cezası, kasten öldürme suçundan yasa gereği 21 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, İnfaz Yasası gereği Samast, çarptırıldığı cezasının 3’te 2’sini yatacak. Cezaevinde tutuklu bulunduğu günler de bu cezadan düşülünce, Samast, Haziran 2021’de tahliye olacak.Çağlayan’daki yeni adliye binasına taşınan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmaya Samast ve Avukatı Levent Yıldırım ile Dink Ailesi’nin avukatları katıldı. Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen her duruşmaya katılan, ancak yaşanan hukuki süreci protesto ettikleri için Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalara katılmayan Dink Ailesi, dünkü karar duruşmasına da katılmadı. Saat 11.00’de başlaması beklenen duruşma 45 dakika gecikme ile 11.45’te başladı. Yeni adliye sarayında Ogün Samast davanın görüldüğü İstanbul 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne ayrı bir bölümden değil, koridordan vatandaşlar ve avukatların kullandığı kapıdan alındı. Polisin bulunmadığı duruşma salonunun içinde ve kapının önünde eli silahlı 2 jandarma nöbet tuttu.Ogün Samast ve avukatının savunmalarının ardından ara veren mahkeme heyeti kararını saat 13.50’de açıkladı. Hükmün açıklanması sırasında salondaki herkes ayağa kalkınca sanık sandalyesindeki Samast da ayağa kalktı. Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Celal Ünal, ilk önce ruhsatsız silah bulundurmak suçundan verilen cezayı açıkladı. Kararı ayakta sakin bir şekilde dinleyen Samast, Celal Ünal’ın kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıklaması üzerine, hemen sağında bulunan avukatı Levent Yıldırım’ın yüzüne baktı. Mahkeme Başkanı, Samast’ın suç tarihinde 16 yaşını bitirip 17 yaşından gün aldığını ifade ederek, cezanın 21 yıl 6 ay’a indirildiğini söyledi. Mahkeme ayrıca Dink Ailesi, Agos ve Birgün gazetelerinin avukatlarına toplam 6 bin 600 TL avukatlık ücretiyle 4 bin 34 lira yargılama giderinin de Samast’tan tahsil edilmesine karar verdi.Ruhsatsız silah bulundurmak ve kasten adam öldürmek suçlarından toplam 22 yıl 10 hapis ve 600 TL para cezasına çarptırılan Samast’a, kamuoyunda “iyi hal indirimi” olarak bilinen TCK’nin 62’ nci maddesiyle düzenlenen takdiri indirim nedenleri uygulanmadı. Toplam 22 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen Samast, duruşma salonunda bulunan yakınlarına dönerek, yüzüyle ne yapalım gibi bir işaret yapıp gülümsedi. Birkaç kez yakınlarına dönerek gülümseyen Samast, zaman zaman da Dink Ailesi’nin avukatlarına dikkatli bir şekilde baktı.Duruşma çıkışında açıklama yapan Dink Ailesi’nin avukatı Fethiye Çetin şunları söyledi: “Mahkeme bugün tasarlayarak adam öldürme suçuna uygun ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasında, yaş küçüklüğü nedeniyle bir indirim yaptı. Kanunda bu suçun hadleri 18 yıldan 24 yıla kadar hapistir. Mahkeme kararında 21 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Yani alt sınırdan uzaklaştı, üst sınıra yaklaşarak ceza verdi. Aynı şekilde 6136 sayılı kanun ile ilgili olarak alt sınır 1 yıl olmasına rağmen 2 yıl hapis cezası verdi. Yaş küçüklüğü nedeniyle bu cezada da bir indirim yaptı. Ancak Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesinde görülen indirimi yapmadı. Savunmalara itibar etmedi. Bu ceza bizce alt sınırdan uzaklaşmış olması nedeniyle en azından bundan böyle ortak yaşamamızı tehlike atacak bu tür suçları engellemesi bağlamında önemlidir. Bu suç sadece bize özgü değil geçen gün Norveç’te işlenen cinayeti de düşünürsek gerçekten dünyamız artık çok tehlikeli boyutlara varacaktır. O yüzden bununla hep birlikte mücadele etmemiz gerekir. Bugün ki karar sadece 2 eyleme ilişkin karardır. Ogün Samast’ın 11 yıl daha hükümlülük süreci var gibi gözüküyor.” Ogün Samast’ın avukatı Levent Yıldırım ise kararı Yargıtay’ın bozacağını savundu. Yıldırım, bu yorumu savunma ve delillerine göre yaptığını söyledi.