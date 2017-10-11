Oğullarının öldürdüğü kadın, kimsesizler mezarlığında defnedilecek

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde, koca şiddetinden kaçan ve oğulları 25 yaşındaki Sertan U. ile 17 yaşındaki Özkan U. tarafından bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki Nazlı U.\'nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınmayınca toprağa verilmek üzere ilçe belediyesine teslim edildi.

Olay, önceki akşam Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Bitlis\'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek\'e kaçarak izini kaybettirmek isteyen Nazlu U., 2 gün önce taşındığı evinde çocukları tarafından bıçaklandı. Vücudunda 9 bıçak yarası saptanan Nazlı U., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Nazlı U.\'nun oğulları Sertan ve Özkan U., Ankara girişinde polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş, dün Devrek\'te çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Devrek Devlet Hastanesi\'nde otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı U.\'nun cenazesini almak için yakınları başvuruda bulunmadı. Bunun üzerine cenaze ilçedeki kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere Devrek Belediyesi\'ne teslim edildi. Cenaze, yarın öğle toprağa verilecek.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, \"Ailesi cenazeyi teslim almak için müracaat etmeyince savcılık bize haber verdi. Biz de tutanakla cenazeyi teslim aldık. Cenaze yarın kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek\" dedi.

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