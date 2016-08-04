Oğullarının ismini ‘Kurt’ koymak için kampanya başlattılar

İspanya'da yaşayan Javierre-Hernândez çifti, yeni doğan oğullarının adını 'Lobo', yani Türkçe anlamıyla 'Kurt' koymak istedi. Çift, nüfus müdürlüğünden izin çıkmayınca Change.org üzerinden ülke çapında imza kampanyası başlattı.

İspanyol Javierre-Hernândez çifti, 12 Temmuz’da dünyaya gelen oğullarının adını ‘Lobo’ koymak için Fuenlabrada kentindeki nüfus müdürlüğüne başvuruda bulundu. Ancak nüfus müdürlüğü bu ismin koyulmasının ‘bebeğe zarar vereceğini’ öne sürerek ve ‘Lobo’ kelimesinin İspanya‘da soyadı olarak kullanıldığı gerekçesiyle karşı çıktı.

Şanslarını birkaç kez deneyen çift, başarılı olamayınca Change.org sitesinde bir imza kampanyası başlattı ve durum ülke çapında bir habere dönüştü. Son olarak da El Mundo sitesinin aktardığına göre, nüfus müdürlüğü ismin koyulmasına izin verdi.