Oğullarının cenazesine katılan anne ve babaya 'terör propagandası'ndan soruşturma!

Savcılık, TİKKO örgütü üyesi olduğu iddia edilen ve bir çatışmada öldürülen oğulları Özgüç Yalçın’ın cenaze törenine katıldıkları için anne ve babasına soruşturma açtı. Terör propagandası yapmakla suçlanan baba Sermet Yalçın, “Oğlumun cenaze törenine katıldığım için suçlanmam hem hukuki hem de vicdani değil” dedi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde geçen yıl 21 Ekim’de çıkan çatışmada TİKKO üyesi oldukları belirtilen Cengiz İçli, Hakan Çakır ve Özgüç Yalçın öldürülmüştü. Tunceli’deki cenaze töreninin ardından Hakan Çakır Hozat’ta, Özgüç Yalçın ise Tunceli’de defnedilmişti. Tunceli Başsavcılığı’nın aralarında Özgüç Yalçın’ın anne babasının da olduğu cenazeye katılanlara soruşturma açtığı anlaşıldı.

“O benim oğlum”

Baba Sermet ve anne Ayşe Yalçın, ikametgâhının bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunceli Başsavcılığı’nın “talimatla ifadesinin alınması” yazısı üzerine adliyeye çağrıldı. Cenaze töreninde taşınan “Partizan” yazılı flama ve yaptığı konuşma nedeniyle “Terör örgütünün propagandasını yapmakla” suçlanan anne-babanın ifadesini alan savcılık, cenaze sırasında çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri de gösterdi. Sermet Yalçın verdiği ifadede dosyadaki fotoğrafların kendisine ait olduğunu belirterek, “Oğlumun cenazesine katılmış ve konuşma yapmış olmamdan dolayı hakkımda soruşturma açılmasının hukuki ve insani olmadığını düşünüyorum. Oğlumun örgüt üyesi olup olmadığını bilmiyorum. Oğlumun bir örgüt üyesi olup olmaması bu bağlamda bana önemli gelmemektedir. O benim oğlumdur ve onunla gurur duyuyorum” dedi. Baba Yalçın, savcının sorusu üzerine “Partizan” ibareli flamayı taşıyıp taşımadığını hatırlamadığını söyledi.

“Daha doğal ne olabilir?”

Anne Ayşe Yalçın da savunmasında fotoğrafların kendisine ait olduğunu belirterek “Oğlum Özgüç’ün TKP/ML-TİKKO adlı yasadışı örgüt üyesi olduğuna dair bir bilgim bulunmamaktadır. Ben de herhangi bir suç teşkil edecek eylemde bulunmadım. Oğlumun cenaze törenine katılmaktan ve onun tabutunu taşımaktan daha doğal bir davranış olamaz. Onunla da gurur duyuyorum” dedi.

Aynı cenaze törenine katıldığı için hakkında soruşturma açılan Rıza Yalçın Koçak ise ifadesinde cenazeleri defnedilen her iki kişinin de yakın arkadaşı olduğunu belirterek “Ortada suç oluşturacak herhangi bir fiil bulunmamaktadır. Her ikisi de tanıdığım ve gurur duyduğum iki arkadaşımdır” dedi.

İşkence iddiası

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde geçen yıl 21 Ekim’de çıkan çatışmada TİKKO üyesi oldukları belirtilen Cengiz İçli, Hakan Çakır ve Özgüç Yalçın öldürülmüştü. Olaydan sonra Özgüç Yalçın’ın yaralı yakalandığı ve Ovacık İlçe Jandarma Karakolu’nda gördüğü işkence sonucu öldüğü iddia edilmişti.