Oğullarının cenaze töreninde evlendiler

ABD'li çift 7 yaşında ölen oğullarının vasiyetini yerine getirerek dünyaevine girdi. Çift ölen oğullarının cenaze töreninde evlendi.

Amilcar Hill ve Rahwa Ghirmatizion, New York eyaletindeki Buffalo kentinde düzenlenen cenaze töreninde, 7 yaşında hayatını kaybeden Asa Hill’in isteğini yerine getirmek için hayatlarını resmen birleştirdi.



Cenaze töreninde evlenen çift, kiliseye gelen yüzlerce konuğu şaşırtırken, bunu oğullarının istediğini söylediler. Amilcar Hill, Asa’nın organlarının gençlerin hayatının kurtarılması için bağışlanacağını da açıkladı.