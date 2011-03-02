-OĞULLARINDAN KADDAFİ'YE İLTİCA BASKISI TEL AVİV (A.A) - 02.03.2011 - İsrail Ordu radyosu, oğullarının, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye, ülkeyi terk ederek Nikaragua'ya iltica etmesi konusunda baskı yaptıklarını öne sürdü. Ordu radyosunun, Kaddafi ailesinin Libya dışında bulunan üyelerine dayanarak verdiği habere göre, Kaddafi'nin oğulları, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile görüşüp, bu konuda onayını almış bulunuyorlar. Nikaragua'ya iltica girişimine ABD'nin de destek verdiği öne sürüldü. Ancak, haberde Kaddafi'nin bu öneriyi reddedip iktidardan çekilmeme ve mücadeleyi sürdürmekte ısrarlı olduğu kaydedildi. Nikaragua lideri Daniel Ortega, 2009 yılında Kaddafi Uluslararası İnsan Hakları Ödülünü almıştı. -"BM, YANLIŞ HABERLERE DAYANARAK KARAR ALIYOR" Libya lideri Muammer Kaddafi, Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararların yanlış haberlere dayandığını söyledi. Başkent Trablus'taki bir konferans salonunda halka ve yabancı medyaya seslenen Kaddafi, "Birleşmiş Milletler, nasıl yüzde 100 yalan habere dayanan kararlar alır" diye konuştu. Birleşmiş Milletler ve NATO'yu Libya'da olup bitenleri incelemeye ve insanların nasıl öldüğünü saptamak için komiteler kurmaya davet eden Kaddafi, Libya'yı kolonize etme ve petrolüne el koyma komplosu olduğunu iddia etti. Kaddafi konuşmasında, "Barışçıl protestocuların öldürüldüğünü bulmanız için size meydan okuyorum. Amerika'da, Fransa'da, heryerde insanlar askeri depolara saldırırlar ve silahları çalmaya kalkışırlarsa, onları vururlar" dedi. Ülkesini savunmak için sonuna kadar savaşma yemini eden Kaddafi, "Son erkek ve son kadın kalana kadar savaşacağız. Libya'yı kuzeyden ve güneyden destekleyeceğiz" dedi. Kaddafi, Libya'nın Ey Beyda'dan Bingazi'ye kadar uzanan olayları soruşturması gerektiğini belirtirken, olaylardan "silahlı gangsterleri" sorumlu tuttu. -AB'DEN LİBYA'YA 10 MİLYON AVRO YARDIM AB Komisyonu, Libya için daha önce 3 milyon avro olarak duyurduğu acil insani yardım miktarını 10 milyon avroya yükseltti. Libya'da gerçek bir insani trajedi yaşandığını belirten AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, halkına savaş açan Libya lideri "Albay Muammer Kaddafi'nin çözümün değil sorunun parçası olduğunu gösterdiğini" kaydetti. Hak ve özgürlüklerini isteyen Arap halkının yanında olduklarını vurgulayan Barroso, AB'nin güneydeki komşularına yeni bir politika benimseyerek vize kolaylığı önereceğini ve demokratik reformları teşvik edeceğini dile getirdi. -FRANSA, TAHLİYEYE YARDIM EDECEK Fransa, Libya-Tunus sınırında bekleyen yaklaşık 5000 Mısırlı göçmen işçinin ülkesine geri dönmesine yardımcı olacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, ülkesinin, Tunus-Libya sınırında bekleyen yaklaşık 5000 Mısırlı göçmen işçinin, hava ve deniz yoluyla bir hafta içinde tahliyesine yardımcı olacağını söyledi. Fransız sözcü, Mısır ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) çağrısı üzerine, tahliyelerin AB ile koordinasyon içinde yapılacağını sözlerine ekledi. Libya'da isyanın başlamasından bu yana yaklaşık 170 bin göçmen işçinin bu ülkeyi terk ettiği tahmin ediliyor.