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Oğulları idam edilen aileden Evren'e suç duyurusu

80 darbesi ardından 21 yaşında idam edilen Halil Esendağ'ın ailesi, Kenan Evren hakkında suç duyurusunda bulundu.

22 Kasım 2010 02:00

T24- 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 18 yaşında tutuklanan ve 21 yaşında idam edilen Halil Esendağ'ın ailesi, Kenan Evren hakkında suç duyurusunda bulundu.


Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Gözlet köyünde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Halil Esendağ'ın babası Toker Esendağ (76), oğlunun 21 yaşındayken 5 Haziran 1983'te İzmir Buca Cezaevi'nde idam edildiğini belirterek, idam kararını onaylayan Kenan Evren hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Esendağ, cezaevinde dayak ve işkence altında oğlunun bazı suçları üstüne almak zorunda bırakıldığını savunarak Evren'in bir an önce yargılanmasını istediklerini ifade etti.

Oğlunun cezaevine girmesinin ardından, torununun 6 aylıkken bronşitten hayatını kaybettiğini anlatan Toker Esendağ, ''Evren, sadece oğlumun değil, torunumun da katilidir. Anayasa değişikliği ile 12 Eylül darbecilerine yargı yolunun açılmasının ardından, ben de Kenan Evren hakkında suç duyurusunda bulundum. Kenan Evren'in bir an önce yargılanıp ceza almasını, 12 Eylül'de idam edilenlerin ailelerine tazminat ödenmesini istiyorum'' dedi.

Oğlunun idam edildiğini gazetelerden öğrendiklerini, haberi duyunca cenazeyi almak için eşi ve çocukları ile cezaevine gittiklerini belirten Esendağ, köyde olay çıkabilir ihtimaliyle oğlu Halil'in cenazesinin kendilerine verilmeyip, İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildiğini kaydetti.

Oğlunun mezarına bile hasret bırakıldıklarını, 30 yıldır evlat acısıyla yaşadıklarını anlatan Toker Esendağ, idamdan önceki dönemde oğulları Halil ve 9 arkadaşının davasını ücretsiz olarak üstlenen dönemin MSP İl Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve evlerine iki defa ziyarete gelen BBP Eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımlarını unutmadıklarını söyledi.

Halil Esendağ'ın annesi Mürüvvet Esendağ (74) da, yıllardır oğlunun hayaliyle yaşadığını, artık bu acıya katlanabilecek takatinin kalmadığını dile getirerek, ''Oğluma çok acılar çektirdiler. İşlemediği suçları dayak zoruyla kabul ettirdiler. Bazı suçları da (Pişmanlık yasası çıkaracağız, sen bunları kabul et, pişmanlık yasasından faydalanıp çıkarsın) diyerek kabul ettirdiler. Ana yüreği bunlara nasıl dayansın'' diye konuştu.

Dönemin sorumlularının ceza almasının acısını hafifleteceğini ifade eden Mürüvvet Esendağ, ''21 yaşındaki gencecik evlatlara acımayan kanun, 80 yaşındaki ihtiyara da acımasın'' diye konuştu.

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