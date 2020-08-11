Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Oğulcan Çağlayan'a 2020-2021 futbol sezonunda 3 milyon 750 bin, 2021-2022 sezonunda 4 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonunda 4 milyon 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 5 milyon 250 bin lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.

Mustafa Cengiz: Oğulcan yuvasını buldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin, "Doğru yeri ve yuvasını buldu" dedi. Transfere ilişkin açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, “Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep’e, sonra döndü Rize’ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray’a hizmet eder. Galatasaray’da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan’dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kariyeri

Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’de 24 resmi maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan’ı kadrosuna kattı. Oğulcan, 2013-2014 sezonu başında bir süre Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmıştı. Başarılı futbolcu şimdi A Takım için ter dökecek. Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Oğulcan Çağlayan geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor ile geçirirken, 26 Haziran’da sözleşmesini fesh etti. 24 yaşındaki futbolcu, Rizespor ile 2019-2020 sezonunda 22 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası müsabakasına çıkıp, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu kariyerinde Gaziantepspor, Kayseri Erciyerspor, Kayserispor ve Gaziantep FK da mücadele etti. Oğulcan ayrıca Bursaspor altyapısında da forma giydi. Milli Takım’da da U16, U17, U19 ve U21'de oynadı. (İHA)