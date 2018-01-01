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Spor

'Oğul' Zidane, Real Madrid'den ayrıldı

İsviçre ekibi Lausanne, Enzo Zidane'ı kadrosuna kattığını açıkladı

01 Ocak 2018 14:34

İsviçre Süper Lig ekibi Lausanne, eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya temsilcisi Alaves'ten transfer edilen 22 yaşındaki Enzo Zidane ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Orta sahada görev yapan Fransız futbolcu Enzo Zidane, altyapısında yetiştiği Real Madrid'de geçen sezon A takıma yükselmişti.

Babası Zinedine Zidane'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid'de forma şansı bulamayan Enzo, bu sezonun başında Alaves'e transfer olmuş ve 4 maçta forma giymişti.

İsviçre Süper Lig'de 19 haftada 25 puan toplayan Lausanne, lider Young Boys'un 15 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

 

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