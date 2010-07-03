Oğul Unakıtan'a ikinci kez termik santral reddi

T24 - Eski Maliye Bakanı Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’ın şirketinin termik santral başvurusu ikinci kez reddedildi. Santralın çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi



Balıkesir İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyesi İsmet Koçyiğit, Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’ın sahibi olduğu AB Gıda’nın, termik santral yapmak için Bandırma’nın Dutliman Köyü’nde bulunan 2 bin 600 dekarlık meranın, 630 dekarlık kısmında ‘mera vasfının değiştirilmesine yönelik talebinin’ ikinci kez reddedildiğini açıkladı.



İsmet Koçyiğit, AB Gıda’nın mera vasfının değiştirilmesi talebinin İl Mera Komisyonu’nda görüşülerek karara bağlandığını belirterek, talebin ikinci kez ret edilmesinde, yapılacak termik santralde kamu yararının bulunmamasının gerekçe gösterildiğini söyledi. Koçyiğit, Aralık 2009’da da komisyona yapılan başvuruya da olumsuz yanıt verildiğini hatırlattı.



Bu alana yapılacak olan termik santralin il ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini dile getiren Koçyiğit, müteşebbislerin Bandırma ve çevresine yatırım yapmasına değil, çevre ve insan sağlığına duyarlı olmayan yatırımlara karşı olduklarını vurguladı.





Fortune 500’e girdi



Balıkesir’deki tesislerinde pastörize yumurta ve türevlerinin yanı sıra kek, yem ve gübre de üreten AB Gıda, 17 Haziran 2009 tarihinde 49 yıl süreli elektrik üretim lisansı almıştı.



Hızla büyüyen AB Gıda’nın bu performansı, İstanbul Sanayi Odası’nın geçen yıl açıkladığı 500 Büyük Şirket sıralamasına girmesiyle de dikkat çekmişti.



AB Gıda, Fortune dergisinin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve net satışlara göre oluşturulan Fortune 500 listesinde de 390’ıncı sırada yer aldı. Buradaki bilgilere göre, AB Gıda’nın net satışları yüzde 6.8 düşüşle 119.5 milyon liraya, kârı yüzde 15.4 düşüşle 7.8 milyon lira, aktif toplamı 72.2 milyon lira, özkaynakları da 46.4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.







