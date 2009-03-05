Oğul Unakıtan hızlı çıktı!

Maliye Bakanı Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan, Başbakan Erdoğan’ın Davos’taki tartışmada kullandığı ‘One minute’ lafını, marka olarak tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurdu



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Davos’ta kendisine söz hakkı vermeyen moderatör David Ignatius’a karşı kullandığı ve o gecenin simgesi haline gelen ‘One minute’ lafını, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın işadamı oğlu Abdullah Unakıtan, marka olarak kullanmaya hazırlanıyor.

Erdoğan, 29 Ocak’ta Davos’taki panelde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le tartışırken, panelin yöneticisi gazeteci David Ignatius, zamanı gerekçe gösterip Erdoğan’a Peres’ten az söz hakkı vermiş ve paneli bitirmek istemişti.



Bunun üzerine sinirlenen Erdoğan, ‘Bir dakika’ anlamına gelen ‘One minute’ lafını birkaç kez tekrarlayarak sözü tekrar almış, eleştirilerini dile getirerek paneli terk etmişti. Aynı gece Türkiye’ye dönen ve ‘Davos Fatihi’ pankartlarıyla karşılanan Erdoğan’ın ‘One minute’ lafı, hemen herkesin diline yerleşmişti.



Yumurta da, kek de olabilir



Davos’taki panelden bir hafta sonra, 5 Şubat’ta Bakan Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’ın başkanı olduğu A.B Gıda şirketinin, ‘oneminute’ markasını tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvurduğu ortaya çıktı.

Markayı A.B Gıda için koruma altına alan TPE, başvuruda bir eksiklik saptanmaması halinde markayı 5 - 6 ay sonra Resmi Marka Bülteni’nde ilan edip tescil edecek. Unakıtan’ın şirketi, başvurusundaki tescil alanını da geniş tuttu. Yani A.B?Gıda, tek kelime halinde yazılan ‘oneminute’ markasını kimyasallardan, yumurta ve bisküvi gibi gıdalara kadar geniş bir yelpazede kullanabilecek.



Yönetim kurulunda Abdullah Unakıtan’ın yanı sıra annesi Ahsen Unakıtan ile kızkardeşleri Zeynep ve Fatma Unakıtan olan A.B Gıda, fosfat tuzu, fosforik asit, pastörize ve kabuklu yumurta, yem ve organik gübre üretimi yapıyor. Kısa süre önce de A.B Gıda bünyesinde bir kek fabrikası kuruldu. Öte yandan, Davos’un ardından, Akspor İnşaat adlı bir firma oyuncak ve giyimde; Salih Coşkun ve Okan Yatağan adlı girişimciler ise çikolata ve bisküvide kullanmak üzere, iki kelime halinde yazılan ‘One Minute’ markasını tescil ettirmek için başvurdu.



‘Davos Ruhu’ da istendi...



Adana merkezli AYD Gıda firması da, yine gıdada kullanmak üzere ‘Davos Ruhu One Minute’ markasının tescilini istedi. Davos Fatihi markasını tescil ettirmek için başvuran ise henüz çıkmadı.