Oğul Talabani, 'gizli anlaşma'yı anlattı

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin oğlu Pavel Talabani, KYB’ye bağlı peşmergenin Irak ordusu karşısında çekilmesiyle ilgili olarak, 100’e yakın peşmerge ölünce taktiksel olarak çekildik” dedi. Talabani, “Peşmergemiz son yıllarda Kerkük’ün her türlü tehdide karşı korunmasında oynadığı rol ile tanınmaktadır. Bu kez daha üstün bir askeri güç ile karşı karşıya kaldılar” ifadelerini kullandı.

A Haber’e konuşan Pavel Talabani, “Sahadaki askeri komutanlarımız 100’e yakın peşmergenin hayatını kaybettiği çatışmalardan sonra taktiksel bir karar alarak çekildiler. Olayın gerçeği budur. Binlerce peşmergeyi kaybetmemek, çatışmaların Kerkük merkezine sıçramaması ve çok sayıda sivilin can kaybının yaşanmaması için komutanlarımız taktiksel olarak çekilme kararı aldı” dedi.

"Beni ihanetle suçlayanlar ihanet edenlerdir"

Rudaw’ın aktardığına göre “Beni ihanetle suçlayanlar ihanet edenlerdir” diyen Pavel Talabani, şunları söyledi:

“Kerkük’te yaşananlar hakkında soruşturma açılmasını talep ediyorum. Ayrıca, bizi bu duruma getiren Kürt liderler hakkında da soruşturma açılmasını istiyorum. Başkan Barzani’ye sözlü sataşmada bulunmayacağım. Kürt birliğinin zayıflamasına neden olacak herhangi bir şey yapmayacağım. Bugün birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kendimize şunu sormalıyız; bu noktaya nasıl geldik?

Referandum, sorulması gereken bir soruydu. Fakat referandum en son hedefimiz değildir. En son hedefimiz, Kürtlerin haklarını alabilmesidir. ABD, temsilcileri, McGurk vb. bize son güne kadar teklifle geldiler. Bizi koruyacak, Bağdat ile müzakere edersek 2 yıl içerisinde bağımsızlık referandumu yapılmasını garanti altına alacak bir teklifle geldiler. Maalesef Kürt liderleri, böylesi bir tarihi fırsatı geri teptiler.

"Desteklediğim tek anlaşma bu"

Bu büyük bir hataydı. Kerkük’teki çatışmalarda dahi bir fırsat vardı. Kerkük’e Irak güçleri ilerlerken dahi bir fırsat vardı. Abadi bize ulaştı ve bize bir anlaşma sundu. Dilerseniz size bu anlaşmanın da detaylarını sunabilirim. Bir günlük müzakerenin ardından şöyle bir teklife ulaştık: Irak ordusunun tek taraflı olarak yerleştirilmesi yerine, Keyvan askeri üssünün IŞİD ile mücadele koalisyonu için ortak bir üs haline getirilmesi üzerinde anlaştık. Bu kapsamda koalisyondaki ABD, İngiltere askerinin yanı sıra Irak askeri de bu üste konuşlanabilecekti. Tek başına bu, Kerkük’te yaşanabilecek faciayı engelleyebilirdi. Desteklediğim tek anlaşma bu. YNK yönetimindeki 50 kişiden 38’inin imzaladığı belge elimde.”

“Kürt liderler doğru karar almayı başaramadı”

Canlı yayında belgeyi de gösteren Talabani, “Bu onurlu bir anlaşmaydı, kimse kaybetmeyecek, Kerkük elimizde olacaktı, Kürt halkının yaşadığı bu trajedi yaşanmayacaktı. Fakat maalesef Kürt liderleri doğru kararı almayı başaramadılar” dedi.

Talabani, “Kerkük’te sadece YNK peşmergeleri çekilmedi. Ben Bağdat’la anlaşma yaptıysam, diğer güçler kiminle anlaştı?” diye konuştu.