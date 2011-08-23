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Oğul Perinçek'e tutuklama istemi İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 00:18

-Oğul Perinçek'e tutuklama istemi İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında savcılıkça sorgulanan 9 kişiden, aralarında İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı ve birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'in de bulunduğu 4'ü, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki grup halinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 9 şüpheli, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından sorgulandı. Cumhuriyet Savcısı Kansız, şüphelilerden İP Genel Başkanı ve birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek, İP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, İP İstanbul İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel ile Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turhan Özlü'yü tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.  Kansız, ifadelerini aldığı Mehmet Bozkurt, İlyas Gümrükçü, Ruhsar Şenoğlu, Özlem Konar Usta ve Caner Taşpınar'ı ise serbest bıraktı. Mehmet Perinçek'in de aralarında olduğu 4 şüphelinin nöbetçi mahkeme tarafından sorgulanması bekleniyor.

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