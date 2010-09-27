Oğul Özal: 1993 mercek altına alınsın

T24



22 yıl sonra gelen iddia



4 yıl sonra serbest kalmıştı



8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasına yönelik 1988'de yapılan suikast girişimiyle ilgili iddialarına yönelik açılan soruşturma kapsamında öğle saatlerinde Beşiktaş'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Özel otomobiliyle öğle saatlerinde adliyeye gelen Ahmet Özal hakim ve savcıların kullandığı kapıdan giriş yaptı.Ahmet Özal, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'ye ifade yaklaşık 3 saat ifade verdi. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özal, hiçbir şeyin artık gizli kalmayacağını belirterek, "Herşeyin ortaya çıkmasının zamanı geldi" dedi.Ahmet Özal, 1993 yılının mercek alınması gerektiğini söyledi.Dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümü, 33 erin şehit edilmesi ve Madımak olaylarını hatırlatan Özal, "Babama yapılan suikast ile 1993 yılında yaşanan olaylar arasında bağlantı olabilir" dedi.Özal, babasının ölümüyle ilgili ilk şüphenin 1998 yılında ortaya çıktığını ifade etti.Babasının kanının olduğu bir tüpün olduğunu söyleyen hemşireyle görüşmek istediğini belirten Özal, kendisine söz konusu tüpün kırıldığının bildirildiğini açıkladı.Özal, olaydan 3 gün sonra hemşirenin ölü bulunmasının şüpheleri artırdığını kaydetti.Ahmet Özal'ın bir gazetede çıkan röportajında ''Turgut Özal'a yapılan suikast girişiminin ardında eski MGK Genel Sekreteri vardı'' iddiasını, ihbar kabul ederek soruşturma başlatan Özel Yetkili Cumhuriyet savcılarından Hakan Karaali, ifadesinin alınması için Ahmet Özal'a tebligat göndermişti.Özal'ın gazetede yer alan röportajında, babasına yönelik düzenlenen başarısız suikastın arkasındaki isimlerin çok kısa sürede tespit edildiğini ve bu isimlerin kendisine aktarıldığını dile getirmişti.Özal, röportajında, ''Babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri de MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu'ydu. Bu isimlerin hepsi Emniyet ve MİT'in arşivlerinde var. Arşivler açılsın'' ifadesini kullanmıştı.Merhum Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan olduğu dönemde, 18 Haziran 1988'de Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ANAP Kongresi'nde, kürsüde konuşurken, silahlı saldırıya uğramıştı.İki el açılan ateşte, kurşunlardan biri Özal'ın sağ eline, diğeri ise mikrofonun ayağına isabet etmişti.Saldırıyı gerçekleştiren Kartal Demirağ, silahı tutukluk yapınca Özal'ın korumaları tarafından vurularak, yakalanmış ve 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1992'de serbest bırakılmıştı.