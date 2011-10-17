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Dünya

Oğul Kaddafi'nin öldüğü doğrulandı ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 23:16

-Oğul Kaddafi'nin öldüğü doğrulandı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Libya'daki devrik rejim yanlısı bir televizyon, devrik lider Muammer Kaddafi'nin küçük oğlu Hamis'in öldüğünü doğruladı. El Cezire'nin haberine göre, Kaddafi yanlısı televizyon, elit askeri birliğin komutanı Hamis Kaddafi'nin muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçici Konseyi'ne bağlı güçler tarafından Ağustos ayının sonunda öldürüldüğünü teyit etti. Merkezi Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Errai televizyonunun haberinde, Hamis Kaddafi'nin başkent Trablus'un 80 kilometre kadar güneybatısındaki Tarhuna'da 29 Ağustos'ta öldürüldüğü, aynı olayda Hamis'in kuzeni Muhammed, Kaddafi'nin bir yakınının oğlu ve istihbarat şefi Abdullah es-Senusi'nin de öldüğü kaydedildi. Hamis Kaddafi'nin öldüğü daha önce defalarca bildirilmiş, ancak devrik rejimin yetkilileri açıklamaları yalanlamıştı.

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