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Dünya

Oğul Kaddafi'den 'intikam sözü'

Muhalif güçler tarafından Perşembe günü doğum yeri Sirte'de yakalanarak öldürülen Libya Lideri...

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Muhalif güçler tarafından Perşembe günü doğum yeri Sirte'de yakalanarak öldürülen Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi, babasının intikamını alacağını söyledi.  

Suriye'den yayın yapan Kaddafi yanlısı El Rai televizyonu, Seyfül İslam Kaddafi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınladı. Ses kaydında, Libya'da olduğunu ve öldürülmediğini ifade eden Seyfül İslam, "Sonuna kadar savaşmaya hazırım. İsyancılara karşı savaşmaya devam edeceğim" dedi. 

Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi ise Seyfül İslam Kaddafi'nin Sudan ile Çad sınırında bulunan Bav bölgesinde Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Halil İbrahim'e sığındığı yönünde teyit edilmemiş bilgiler bulunduğunu duyurdu. 

Libya'da halk ayaklanmasının başlamasının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Libya Lideri Muammer Kaddafi, İstihbarat Şefi Abdullah El Sunisi ve Seyfül İslam Kaddafi hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.



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