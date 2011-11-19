-Oğul Kaddafi Libya'da yargılanacak ZİNTAN (A.A) - 19.11.2011 - Libya Başbakanı Abdürrahim El Kib, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'da yargılanacağını söyledi. Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması nedeniyle basın toplantısı düzenleyen El Kib, uluslararası kurumlarla iletişime geçeceklerini ama yine de Libya halkının sesine kulak vereceklerini söyledi. Seyfülislam Kaddafi'nin adalet karşısına çıkarılacağı güne kadar Zintan'da tutulayacağını ifade eden El Kib, ''Ona iyi davranılacak ve adil bir şekilde yargılanacak. Şu ana kadar da kendisine çok iyi davranıldı'' dedi. Kaddafi, dün gece sabaha karşı 01.30'da Çad, Nijer ve Cezayir sınırları arasındaki bir üçgende yanında kuzeni dahil 4 kişiyle Zintanlı militanlar tarafından yakalanmıştı. Seyfülislam Kaddafi'yi yakalayan asker de Başbakan El Kib'le birlikte basının karşısına çıktı. Seyfülislam'ın, Libya halkı tarafından öldürülmesinden korkulduğu için bulunduğu yerin gizli tutulduğu kaydedildi.