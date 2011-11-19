T24 LogoT24 Logo
Dünya

Oğul Kaddafi Libya'da yargılanacak ZİNTAN (A.A)

19 Kasım 2011 22:42

-Oğul Kaddafi Libya'da yargılanacak ZİNTAN (A.A) - 19.11.2011 - Libya Başbakanı Abdürrahim El Kib, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'da yargılanacağını söyledi. Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması nedeniyle basın toplantısı düzenleyen El Kib, uluslararası kurumlarla iletişime geçeceklerini ama yine de Libya halkının sesine kulak vereceklerini söyledi. Seyfülislam Kaddafi'nin adalet karşısına çıkarılacağı güne kadar Zintan'da tutulayacağını ifade eden El Kib, ''Ona iyi davranılacak ve adil bir şekilde yargılanacak. Şu ana kadar da kendisine çok iyi davranıldı'' dedi. Kaddafi, dün gece sabaha karşı 01.30'da Çad, Nijer ve Cezayir sınırları arasındaki bir üçgende yanında kuzeni dahil 4 kişiyle Zintanlı militanlar tarafından yakalanmıştı.  Seyfülislam Kaddafi'yi yakalayan asker de Başbakan El Kib'le birlikte basının karşısına çıktı.  Seyfülislam'ın, Libya halkı tarafından öldürülmesinden korkulduğu için bulunduğu yerin gizli tutulduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24