-Oğul Kaddafi de öldürüldü TRABLUS (A.A) - 20.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Mutassım'ın da öldürüldüğünü açıkladı. Trablus'ta Radisson Otel'de bir açıklama yapan Cibril, Mutassım'ın kendisini yakalayan UGK askerleri ile mücadele ederken öldürüldüğünü söyledi. Cibril, Kaddafi'nin diğer oğlu Seyfülislam'ın ise Sirte'den kaçmaya çalışırken UGK askerleri tarafından kuşatıldığını kaydetti. Ağustos ayında Cezayir'e kaçan Kaddafi ailesinin diğer üyelerinin iade edilmesi için Cezayir yönetimine çağrıda bulunan Cibril, UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil'in Libya'nın kurtuluşunu en geç Cuma gününe kadar ilan edeceğini sözlerine ekledi.