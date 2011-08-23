-Oğul Kaddafi: Babam iyi ve Trablus'ta TRABLUS (A.A) - 23.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya liderinin başkent Trablus'ta olduğunu söyledi. Seyfülislam Kaddafi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaddafi ve ailesinin tümünün Trablus'da bulunduğunu" belirtti. Yakalandığına ilişkin haberlerden sonra yabancı gazetecilerin kaldığı otelde bu sabah ortaya çıkan Seyfülislam, Libya liderinin tam olarak nerede bulunduğunu söylemedi. -UCM'den açıklama- Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandığına ilişkin "teyit alınmadığını" belirtti. Ulusal Geçiş Konseyi Mustafa Abdülcelil, pazar akşamı, Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandığı konusunda "güvenilir bilgilere sahip olduklarını söylemişti. -Ras Lanuf'un denetimi muhaliflerde- Libya'nın doğusundaki Libyalı muhalif güçlerin, önemli petrol kenti Ras Lanuf'u ve sahil kasabası Ageila'nın denetimini ele geçirdikleri bildirildi. Öte yandan, muhalif güçlerin, başkent Trablus'ta, Kaddafi'nin saklandığı sanılan Bab-ül Aziziye semtindeki karargaha saldırı düzenledikleri bildirildi. NATO ise ittifak uçaklarının Kaddafi'nin sarayı Bab-ül Aziziye'yi bombaladığı haberini yalanladı. -NATO: ''Kaddafi rejiminin sonu yakın'' NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, ''Son, yakın. Kaddafi rejimi için bu son perde'' dedi. Lungescu, ''Kaddafi yanlılarının savaşı kaybettiğini'' ifade etti. Sözcü, Kaddafi'nin NATO'nun hedefi olmadığını da söyledi. -Berlusconi Cibril ile görüşecek- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, Libyalı muhaliflerin oluşturduğu Libya Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril ile görüşeceği bildirildi. İtalya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Berlusconi-Cibril görüşmesinin İtalya'nın Milan kentinde, yarın yapılacağını söyledi. Berlusconi'nin bürosundan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı. -Stipe Mesiç'ten Kaddafi açıklaması- Hırvatistan'ın eski Devlet Başkanı Stipe Mesiç, NATO bombardımanı sona erdiğinde Libya lideri Muammer Kaddafi'nin tamamen siyasi hayattan çekileceğini söyledi. Kaddafi'ye yakınlığıyla bilinen Mesiç, Hırvatistan'ın Hina ajansında yayımlanan açıklamasında, "Kaddafi'nin çok partili sistem ve reformların yapılması konusuna engel olmayacağına ilişkin söz vererek tamamen çekilmeye hazır olduğunu kendisine geçen hafta ilettiğini" belirtti.