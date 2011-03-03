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Dünya

OĞUL KADDAFİ: AMAÇ KORKUTMAK LONDRA (A.A)

03 Mart 2011 19:47

-OĞUL KADDAFİ: AMAÇ KORKUTMAK LONDRA (A.A) - 03.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkenin doğusundaki Brega kentinin muhalifleri korkutmak ve petrol tesislerinin denetimini geri almak için bombalandığını söyledi. Seyfülislam Kaddafi, Sky News'a telefonla yaptığı açıklamada, tüm bombaların, muhalifleri öldürmek için değil, korkutmak için atıldığını belirtti. Oğul Kaddafi, Brega'daki liman ve petrol rafinerisinin söz konusu olduğunu, buraların kontrolünü muhaliflere bırakmayacaklarını söyleyerek, "Bu Hollanda'daki Rotterdam limanının kontrolünün başkalarına bırakılması gibi bir şey" dedi. Kaddafi, Brega ve Ecdebiye'de hava saldırıları düzenlemişti.

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