Oğul Gül işadamları yemeğinde

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Suudi Arabistan gezisine katılan oğul Mehmet Emre Gül, Türk ve Suudi işadamları için düzenlenen öğlen yemeğine katıldı.



Türk-Suud İş Konseyi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Faisal Otel'de toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bazı Suud bakanlar ve iş adamları katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en üst seviyeye çıkacağına inandığını söyledi.



İki ülke iş adamlarından karşılıklı yatırımlarını artırmalarını isteyen Gül, Suud iş adamlarına da 'Türk bankacılık sistemi krizi çok sağlam karşıladı. Uluslararası finans kurumlarının bu yönde raporları var. Türk bankalarına güvenebilirsiniz' diye seslendi.



Oğul Gül iş yemeğinde



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Suudi Arabistan gezisine katılan oğul Mehmet Emre Gül, Türk ve Suudi işadamları için düzenlenen öğlen yemeğine katıldı. Emre Gül, henüz 15 yaşında kurduğu şirketle internet üzerinden alışveriş yapılan bir site kurarak iş hayatına atılmıştı. Emre Gül, bu yemeğe katılarak Türkiye adına bu tür bir uluslararası yemeğe katılan 'En genç Türk patron' ünvanını da almış oldu.



Suudi Üniversitesini ziyaret



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde, ülkenin en büyük üniversitesi olan Suud Üniversitesi ile Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji kentini ziyaret etti.



Üniversitede, Suudi Arabistan Yüksek Öğretim Bakanı Halid bin Muhammed Al Anqari ile görüşen Gül, daha sonra yaptığı açıklamada, Suud Üniversitesinin dünyada bilinen bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. Üniversitede değerli bilim adamları bulunduğunu ifade eden Gül, görevli bazı Türk bilim adamlarını da tanıdığını belirtti.



Üniversitenin önemli çalışmalara imza attığını anlatan Gül, bunun, ülkenin gelişmesine de katkı sağladığını kaydetti. Başta Kral Abdullah olmak üzere Suudi hükümetinin eğitime verdiği önemin takdire değer olduğunu dile getiren Gül, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı.



Türkiye'de de eğitime ve özellikle yüksek öğrenime büyük önem verdiklerini anlatan Gül, araştırma-geliştirme ve teknoloji üretimine öncelik verildiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül, Türk üniversitelerinde Suud öğrenciler görmek istediklerini de ifade etti.



Suudi Arabistan Yüksek Öğretim Bakanı Anqari de Cumhurbaşkanı Gül'ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

