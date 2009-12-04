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Dünya

Oğul Bin Ladin'e yine vize yok

İngiliz hükümeti, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Ömer bin Ladin'e vize vermeyi yine reddetti.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - İngiliz hükümeti, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Ömer bin Ladin'e vize vermeyi yine reddetti.


İşte Rockçı Bin Ladin

Oğul Ömer bin Ladin, İngiliz yetkililerinin daha önce verdiği ret kararını temyiz etmişti.

Bin Ladin (28), evlendiğini ileri sürdüğü İngiliz vatandaşı Jane Felix-Browne (58) ile birlikte yaşamak için İngiltere'ye gelmek için başvurmuş, ancak başvurusu reddedilmişti.  

İngiliz Göç ve Sığınma Mahkemesi'nden Mark Ockelton, Ömer bin Ladin'in evliliğinin geçerli olduğuna inanmadıkları için yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini söyledi.

Bin Ladin daha önce de İspanya'ya sığınmak istemiş, ancak İspanya, genç Ladin'in İspanya'da daha fazla kalma isteğini kabul etmemiş ve kendisini Mısır'a sınırdışı etmişti.

Ömer bin Ladin, Arap ülkelerinde de kendisini güvende hissetmediğini ileri sürüyor.

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