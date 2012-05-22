7 yaşındaki Tayfur babasının tabutunun başından ayrılmadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında top mermisinin namluda sıkışıp patlaması sonucu şehit olan polis memuru Akın Bayram memleketi Ordu'ya uğurlandı. Şehit polisin oğlu 7 yaşındaki Tayfur babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Kulp ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, top silahının kazayla patlaması sonucunda şehit düşen polis memuru Akın Bayram için Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın katılımıyla Diyarbakır'da tören düzenlendi.

Polis memuru Akın için Emniyet Müdürlüğü Hava Filo'da tören yapıldı. Törende, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Vali Mustafa Toprak, kurum temsilcileri, askeri erkan, şehit Bayram'ın yakınları, eşi Filiz Bayram, 7 yaşındaki oğlu Tayfur, 2 aylık bebekleri Yiğit Efe hazır bulundu.

Akın Bayram'ın eşi, oğlu Tayfur ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorlanan Filiz Bayram, eşinin tabutuna sarılarak, ''Vah Akınım, bu günlerim nasıl geçer. Yetimlerim. Evlatlarım'' diye ağıt yaktı.

Törenin ardından Bayram'ın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi.

Diyarbakır Valiliği, Kulp'taki operasyon sırasında 1 polis memurunun şehit olması, 3 asker ve 1 korucunun yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, ''top silahının ateşlenmesi sırasında meydana gelen kazai basınç ve patlamadan'' kaynaklandığını bildirmişti.