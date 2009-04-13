OGS’de eksi bakiyeye dikkat

Karayolları, hesap bakiyesi yetersiz araç sahiplerinin OGS’lerini duyuru yapmadan iptal etme uygulamasını başlattı.



Cihazı iptal edilen araçlar kaçak geçmiş sayılıyor, ücretin 11 katını bulan ceza kesiliyor. 3.25 TL olan köprü geçişleri 35.75 TL’ye, 1.75 TL olan en kısa otoyol geçiş bedeli de 60.5 TL’ye çıkıyor.



Cezada kantarın topunu kaçıran uygulamayı Hürriyet yazarı Erkan Çelebi köşesine taşıdı:



Bugüne kadar uygulamaya koyduğu birçok farklı caydırıcı önleme rağmen, bir türlü köprü ve otoyollardan kaçak ya da banka hesabında para olmadan OGS cihazıyla yapılan geçişleri engelleyemeyen Karayolları, bu kez işin dozunu kaçırdı.



Karayolları, hesap bakiyesi yetersiz olan araç sahiplerinin OGS cihazlarını, duyuru yapma gereği duymadan iptal etme uygulaması başlattı. Cihazı iptal edilen araçların sahipleri, kaçak geçiş yapan sürücü konumuna sokuldu. Sürücüler, en uzun mesafe geçiş ücretinin 11 katını bulan cezaları ödemek zorunda bırakıldı. Biriken borç ödenmeden cihaz açılışlarına ve yeni cihaz alımına izin verilmemesi, cezaların katlanarak artmasına yol açtı.



Önce yüzde 38 faiz



Karayolları, bu uygulamadan önce banka hesabında yeterli bakiye olmayan araç sahiplerine, cihaz iptaline gitmeden önce yüzde 38 faiz uyguluyor, borç aşırı oranda yükselmeden ödeme yapan sürücülere de başka herhangi bir cezai işlemde bulunmuyordu. Sadece, borcunu uzun süre ödemeyen ve buna rağmen geçiş yapmaya devam eden araç sahiplerinin cihazları iptal edilerek, 11 kat ceza uygulaması yapılıyordu.



Şoke eden ceza



Arkadaşımız Mehtap Özcan’ın yaptığı araştırmaya göre, yeni uygulamayla birlikte, OGS hesabında 5 TL eksik olan araç sahiplerinin bile cihazlarını iptal etmek için yeterli gerekçe sayılıyor. Bu da, eksi bakiyede yapılan her geçişin kaçak sayılmasına ve 11 kat fazla ödenmesine yol açıyor.



Bunun sonucunda, köprülerden yapılan her kaçak geçiş için otomobiller 35.75 TL, otobüs, kamyon ve TIR’lar ise 88 TL ceza ödemek zorunda kalıyor. Otoyollarda ise en kısa çıkış olsa dahi en uzun mesafe üzerinden 11 kat ceza ödeniyor. Bunun sonucunda, 1.75 TL olan Mahmutbey-Avcılar geçişi için otomobillere yansıtılan ceza, 60.5 TL, kamyon, otobüs ve TIR’lar için de 110 TL oluyor. Aynı ceza, dönüşte de yansıtılıyor. Böyle olunca da, aynı gün otomobille gerçekleşen gidiş ve dönüş otoyol bedeli, 3.5 TL yerine 121 TL’ye, otobüs, kamyon ve TIR’ların da 4.5 TL olan gidiş-dönüş geçiş ücreti 220 TL’ye çıkıyor. Araç sahibi, kaçak geçiş yaptığının farkına varana kadar da bu fatura, katladıkça katlıyor.



Peşin ödeyene indirim var



1 Haziran 2005 tarihli Kabahatler Kanununa göre, otoyol ve köprülerden yapılan kaçak geçişlerin bedeli peşin ödendiği taktirde, geçiş ücreti hariç, 10 kat ceza üzerinden dörtte bir indirim yapılabiliyor. OGS kaçak geçiş cezaları için Karayolları 17’nci Bölge Müdürlüğü’yle temas kurulması ya da cezalı geçiş ücretleri kurumun posta çeki hesabına yatırılması gerekiyor. Ayrıca, bankalara yatırılan cezaların karayollarının ilgili birimlerine bildirilmesi gerekiyor.

