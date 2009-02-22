OGS ve KGS'li geçişi sevdik

Boğaziçi köprüleri ile otogarlardan OGS ve KGS ile geçiş yapan araç sayısı 4.2 milyon oldu.



Boğaz köprüleri ile paralı geçiş olarak hizmet veren otoyollardan kolaylıkla ve nakit para ödemeden geçiş olanağı sağlayan kartlı geçiş sistemi (KGS) ile Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanım sayısı giderek artıyor.



1989 yılında ilk olarak paralı otoyolların bazı kesimlerinde uygulanan ancak daha sonra boğaziçi köprüleri ile tüm otoyollara yaygınlaştırılan otomatik geçiş ile kartlı geçiş sistemi abone sayısının 2008 yılı sonu itibariyle 4 milyon 215 bin 362 olduğu öğrenildi.



Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 20 Ocak 2009 tarihi itibariyle tüm otoyol ve köprülerde otomatik geçiş sistemi kullanıcı abone sayısı 1 milyon 617 bin 566 olurken aynı dönemde kartlı geçiş sisteminden yararlanan sürücü sayısı ise 2 milyon 597 bin 796 olarak gerçekleşti.



OGS ve KGS kullanıcı sayısının bu yıl 4 milyon 500 adete çıkması hedefleniyor.

