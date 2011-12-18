-Öğretmenlerine ağladılar ÇANAKKALE (A.A) - 18.12.2011 - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde görevli 30 yaşındaki müzik öğretmeni, trafik kazasında hayatını kaybetti. Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlköğretim Okulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Beyza Durul (30), dün gece bir restoranda arkadaşlarıyla eğlendi. Durul, eğlenceden sonra 17 RN 061 plakalı otomobiliyle Hamzakoy mevkisine doğru yola çıktı. Durul'un kullandığı otomobil, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Hamzakoy Oteli yakınlarında kaldırıma çarptıktan sonra otelin korkuluklarına ve duvarına çarparak bahçeye girdi. Ağır yaralanan Durul, Gelibolu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Beyza Durul (30) için Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, Beyza Durul'un babası Serdal Durul ile annesi Müge'nin yanı sıra Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Haki Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Üstün, Gazi Süleyman Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Abdurrahman Avcı, eski Gelibolu Belediye Başkanı Cihat Bingöl, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Babası Serdal Durul, öğrencileri ve meslektaşları, Beyza Durul'un tabutunun başında gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Durul'un cenazesi, Aleaddin Kalfa Mezarlığı'nda toprağa verildi.