Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.

MEB, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, başvurularını 16-22 Haziran 2016'da aldığı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurularını sonuçlandırdı.

Buna göre, başvuru yapan 33 bin 104 öğretmenin yer değiştirmeleri hizmet puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda yapıldı ve 19 bin 187 öğretmenin yer değiştirmesi gerçekleştirildi.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından duyuruldu.