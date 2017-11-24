Öğretmenlerin ikinci klibi de izlenme rekoru kırıyor

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN\'da, Rekabet Kurumu Fen Lisesi Müdürlüğü\'nün organizasyonu ile kentteki öğretmenler tarafından ikincisi hazırlanan \'Öğretmen İçin Çal Ardahan\' klibi, ilki gibi internette izlenme rekorları kırıyor.

Ardahan\'da görev yapan çeşitli branştaki öğretmenler, \'Doğa İçin Çal\' sloganıyla Türkiye\'nin birçok yöresinden sanatçıların yer aldığı klipleri örnek alarak, 2014 yılında \'Benim Adım Öğretmen\' adlı şarkıya klip çekti. Klip, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Bu yıl da yapımcılığı ve söz yazarlığını Fen Lisesi Müdürü Mesut Yolcu\'nun, müziğini ise Sezer Güzel\'in yaptığı \'Öğretmen için Çal-2\' klibi, büyük ilgi gördü. Yolcu, \"Öğretmenler Günü nedeniyle ikinci klibimizi yaptık. Şarkının sözü de müziği de bize ait. Bu klibi şehit öğretmenlerimize ve ülkenin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize armağan ediyoruz\" dedi.

Klip, Ardahan Kalesi, Çıldır Gölü, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, şehitlik, Tarihi Kongre Binası, Ardahan Üniversitesi, yaylalar ve tarihi mekanlarda çekildi. Şarkı ise müzik öğretmenleri Duygu Canbay Karadeniz, Meriç Uygun, İngilizce öğretmeni Onur Akdoğan, biyoloji öğretmeni Nurdan Gültekin, müzik öğretmeni Sezer Güzel, kimya öğretmeni Asya Tanrıverdi ve öğretmenevi çalışanı Caner Çakmak tarafından seslendirildi.

Klip, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kişiye ulaştı. Rekabet Kurumu Fen Lisesi\'nin müdürü Yolcu, \"Şarkının sözü de müziği de öğretmen arkadaşlarımıza ait. Öğretmenlerimiz hem çaldı hem de söyledi. Çekilen klibi ülkenin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize armağan ettik. Öğretmenlerimiz, ciddi bir çalışmalarının ürünü olarak güzel bir projeye imza attılar\" diye konuştu.



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