Öğretmenlerin eş durumu tayinlerine "Bağ-Kur" barajı

Binlerce öğretmen ve eşini şu sıralar ‘atama’ telaşı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eş durumu atamaları için başvuruların 7-13 Ocak tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu. Ancak, esnaf olan eşin Bağ-Kur’a borçlu olması nedeni ile tayin başvurusu yapılamıyor. Bu şekilde mağdur olan çift sayısının 7 bine yakın olduğu hesaplanıyor.

Binlerce kişi şu sıralar, vergi daireleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri arasında mekik dokuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eş durumu atamaları için tarih aralığını duyurdu. Buna göre, 7 Ocak’ta başlayan süreç 13 Ocak günü sona erecek. Ancak yönetmelikte, ilginç bir madde yer alıyor. Ataması istenen öğretmenin eşi eğer esnaf ise son 360 günü kapsayan Bağ-Kur ödemesinin olması gerekiyor.

Ancak, Bağ-Kur’a prim borcu olan ya da, yapılandırma yaptığı halde ödemelerde aksama yaşayan binlerce kişi, eş durumu ataması için şart olan ‘360 gün prim ödemesi’ yazısını alamıyor. Bu yazı alınamayınca da başvuru yapılamıyor.

"BİNLERCE ÇİFT MAĞDUR"

İstanbul Pendik’de 20 yıldan bu yana Mali Müşavirlik yapan M.O. da bu sürecin mağdurlarından biri. M.O.’nun öğretmen eşi başka bir ilde görev yapıyor. Çiftin 1 yaşında bir çocukları var. Çocuklar anne ile birlikte şehir dışında. M.O. da eşi için atama talebinde bulunmak için harekete geçti. Ancak, Bağ-Kur borcu yapılandırma kapsamında olduğu için gerekli olan yazıyı alamadı. M.O. "Eşim orada ben burayadım. Çocuklar da eşimin yanında. Eşimle en son Ramazan Bayramı dolayısı ile görüşebildik. Soruna bir çözüm bulunabilir diye umut ediyoruz" dedi. M.O., yaşadıkları sorunun benzerini binlerce çiftin olduğuna işaret ediyor.



MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINIYOR

Meclis gündemine taşınması planlanan soruna ilişkin konuşan Kadın Derneği Başkanı Av. Yasemin Bal, “ Eş durumundan atamasını talep dahi edemeyen 10 bin civarındaki kadın memurun bu sorununu dile getirmek ve yetkilileri çözüm bulmaya davet etmek zorunda kaldık. 20 yıllık Bağ-Kur’lu bir kişinin hizmet dökümünde 270 günlük prim görünmektedir. Yani 360 gün yatırılmış bağkur primi olduğunu belgelemeleri sistemsel olarak engellenmiş durumda” dedi.

70 bin lira isteniyor

Av. Bal açıklamasının devamında “Bakanlığın eş durumu atamaları için başvuru kılavuzunda talep edilen 360 günlük Bağ-Kur primi talebi bu uygulama nedeniyle karşılanamıyor. Yetkililerle yapılan görüşmelerde, yapılandırmaları borç sebebiyle askıya alınmış olanlar için, işlemin iptali istendiğinde, bu döneme ait bütün borçların ödenmesi gerektiği belirtiliyor.Bu meblağ da yaklaşık olarak 50 bin ile 70 bin TL tutarında. Ödeme talep edilen kişi bu ödemeyi yapabilecek durumda olsaydı zaten belirtilen tarihler arasındaki yapılandırma sırasında herhangi bir borcu olmayacaktı. Bu durumda ödeme yapamayan kişi, prim yetersizliği nedeniyle eş durumu ataması için başvuruda dahi bulunamamakta” şeklinde konuştu.

"İtiraz için süre de kısa"

Atama başvuru süresinin kısalığını da eleştiren Av. Bal “Eş durumu atamaları için Atama başvuru süresi 07 -13 Ocak tarihleri olarak belirlenmiş. Hafta içine denk gelecek şekilde çarşamba günü son buluyor. Sürenin bu kadar kısa tutulmuş olması dolayısıyla başvuruda bulunan öğretmenlerimiz herhangi bir hukuki işlem de başlatamıyor” dedi.