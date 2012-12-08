Öğretmenlerin 'alan sınavı' 13 Temmuz'da

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarına 15 alanda uygulanacak olan sınavın, 13 Temmuz 2013'te yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde öğretmen adaylarına uygulanacak alan sınava ilişkin hatalı haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğünü duyurdu.

Bakanlık ile ÖSYM'nin ortak çalışması neticesinde öğretmen adaylarına uygulanacak alan sınavın, 2013 yılında 15 alanda yapılmasına karar verildi.

Kararda, 6-7 Temmuz 2013'te yapılacak KPSS'de genel yetenek bölümünün ağırlığının yüzde 15, genel kültür bölümünün ağırlığının yüzde 15, eğitim bilimlerinin oranının yüzde 20 olacağı bildirildi. 13 Temmuz 2013'te yapılacak alan sınavının ağırlığı ise yüzde 50 olarak belirlendi.

Alan sınavı yapılacak öğretmenliklerin branşları şu şekilde:

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Almanca, Fransızca ve İngilizce.