-ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS OTOBÜSLE ÇARPIŞTI KARS (A.A) - 09.12.2010 - Kars'ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ani yolu kavşağında Gökhan Oğul'un kullandığı 36 M 0098 plakalı öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, Halefoğlu köyüne giderken, Nejat Arslan idaresindeki 34 ET 1648 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada Halefoğlu köyünde bulunan Halefoğlu Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Halefoğlu İlköğretim Okulunda görevli öğretmenlerden, Adım Maço, Asiye Kılıç, Birgül Gülmez, Hicda Kılıç, Azer Altıngün, Arzu Yalçın, Abdullah Cengiz, Nuray Türkyılmaz, Melahat Bal, Aynur Tazegül, Kudret Akıncı, Saffet Karaca, Emel Aydın, Fatma Çetin ve Esma Karataş ile minibüs sürücüsü Gökhan Oğul yaralandı. Durumu ağır olan 2 öğretmen, Kars Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, diğer yaralıların ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. Bu arada kazanın ardından, Kars Valisi Ahmet Kara, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Milli Eğitim Müdürü Recep Aktaş hastaneye gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldılar. Vali Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, talihsiz olay karşısında üzüntü duyduğunu belirterek, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.