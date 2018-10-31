Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitimlerin 4 yıl içinde tamamen değişeceğini söyledi. Selçuk, "Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" dedi.

Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu’nda öngörülen çalışmaların pilot uygulamaların ardından gerçekleşeceğini söyledi.

"12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme sistemi köklü bir değişikliğe uğramamış" diyen Selçuk, "Öğretmenin geldiği kaynağı düzenlemeliyiz. Eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin daha yüksek puanlarla girmesi için birtakım düzenlemeler yapmalıyız. Çıtayı yükseltip, az sayıda öğrenci mezun etmeliyiz. Şu anda 40 binin üzerinde öğrenci mezun oluyor. Daha az sayıda öğrenciyle eğitimde istihdamı iyileştirmek mümkün. Eğitimin niteliğinin arttığı durumlarda öğretmen adaylarının gelir seviyesinin artması gibi başka olasılıklar olacak. Orta vadede yüksek lisans yapmayanın öğretmen olmaması gerekir" dedi.

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