Öğretmenlere yeterlilik sınavı geliyor

T24 - Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılacak değişiklikleri 4 aşamada özetledi: İhtiyaç olunan alanlarda ihtiyaç duyulan sayıda öğretmen yetiştirilecek. Öğretmenler daha donanımlı olacak. Öğretmenlerin oryantasyon süreleri olacak. Üç yılda bir öğretmenlerin yeterlilikleri ölçülecek.



Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eğitim alanında köklü değişikliklerin olacağını söyledi. Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü ile görüşen Dinçer, öğretmenlerin sorunlarını ve eğitimin yol haritasını anlattı.



Yeni Atama Olacak mı? KPSS’de öğretmenlere alanlarıyla ilgili sorular da sorulacak mı? Bilişim sınıfları tekrar açılacak mı? En önemlisi de öğrenci ve veliler için işkenceye dönüşen giriş sınavları ve kayıtlar konusunda yeni düzenlemeler yapılacak mı?..



İşte Güçlü'nün o yazısı...



"Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, henüz koltuğuna tam olarak ısınabilmiş değil. Ama eğitimin sorunların vakıf durumda. “Problem çok, hepsini bir anda çözmemiz de mümkün değil. Ama ilk önceliğimiz öğretmenler ve onların yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak olacak” diyor.



Öğretmen kalitesini yükseltmeden, öğretmenlerin sorunları çözülmeden, eğitimde yol kat etmenin mümkün olmadığını altını çize çize vurguluyor. Bu konuda neler yapılması gerektiğini de 4 aşamalı bir sistem halinde kafasında iyice şekillendirmiş...



Peki, yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği atamalar konusunda bir müjdesi var mı?



Bu konuda temkinli. Maliye’den kadro almadan, konuşmak istemiyor. Her ne kadar, öğretmenlerin hiç hoşuna gitmese de ağustos atamasında, kadro artışına gidilmeyeceğini, şubat için de şimdiden bir şey söylemenin erken olduğunu vurguluyor.



Ağustos ataması için bir önceki Bakan Nimet Baş’ın (Çubukçu’nun) verdiği sözü ise hiç üzerine alınmıyor...



Bakan Dinçer, Çalışma Bakanlığı’ndaki en yakın mesai arkadaşı Emin Zararsız’ı müsteşarlık koltuğuna, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Burcu Eyisoy’u da yine aynı göreve getirerek işe başlamış.





“Orada birlikte zor işler başardık, bu yüzden yine aynı kadroyla yola devam edeceğiz” mesajı veriyor.



Peki eğitimde nasıl bir yol haritası izleyecekler? Öncelikleri ne olacak?



İşte bu konuda çok dağılmak istemiyor.



Birinci öncelikleri öğretmenler, bu konuda derslerini iyi çalışmışlar, çalışmaya da devam ediyorlar. İkincisi Başbakan Erdoğan’ın da çok önemsediği “Eğitimde Bilişim Hamlesi”, üçüncüsü de giriş sınavları.



İşte “Henüz şekillenmedi, son kararlar verilmedi” dediği öngörülerinden ilkine yönelik planları:

4 aşamalı proje



Bakan Dinçer, öğretmenlere yönelik reform projesini 4 aşamalı olarak anlatıyor. “Köklü değişiklikler yapmadan bi iş olmaz” diyor ve ekliyor:



“Zaman zaman tepki alsak da sonunda öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle herkes mutlu olacak. Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirirken de, eczacılarla mücadele ederken de, dünyada yaşanan onca büyük krize rağmen işsizlik oranlarını aşağı çekerken de bu hep böyle oldu” dedi ve 4 aşamalı öğretmen reform paketini şöyle özetledi:



1. Aşama: Öğretmen yetiştirme sürecinin insan kaynakları planlaması çerçevesinde ele alacağız. İhtiyacımız kadar ve ihtiyacımız olan alanlarda öğretmen yetiştireceğiz.



2. Aşama: Eğitim fakültelerinin daha donanımlı öğretmen yetiştirmeleri için YÖK’le görüşeceğiz. Öğretmen yeterliliğini ölçme konusunda KPSS çok yetersiz. Alanlara yönelik sorularla zenginleştirilmesini isteyeceğiz.



3. Aşama: Öğretmeni seçiyor, atıyor ve hemen göreve başlamasını istiyoruz. Öğrenim gördüğü koşulları, gideceğin yerin şartlarını hiç göz önünde bulundurmuyoruz. Yeni öğretmen olmuş birisine 3, 4 sınıf bir arada olan birleştirilmiş sınıfları veriyoruz. Bu yüzden oryantasyon süreci getiriyoruz. Yeni atanacak 11 bin öğretmen 15 gün süre ile gideceği illerde, uzman öğretmenlerin vereceği bu eğitimden geçecekler.



4. Aşama: Öğretmen göreve başlıyor ve 30 yıl aynı bilgi ile yoluna devam ediyor. Bakanlık olarak ilk atamadan sonra onları unutuyoruz. 3 yılda bir öğretmenlerimizin yeterliliklerini ölçüp, eksiklerini tespit edip, bu açıklarını kapatmak için daha etkin ve aktif bir sistem getireceğiz...



Ömer Dinçer, Çalışma Bakanlığı dönemindeki Basın Halkla İlişkiler Müdürü Burcu Eyisoy’u Milli Eğitim Bakanlığı’nda da aynı göreve getirdi.

Sohbetten satır başları



- Birinci önceliğimiz öğretmenler. Daha iyi yetişecekler, daha fazla iş garantileri olacak, sorunlarıyla daha yakından ilgilenilecek.

- KPSS olmaya devam edecek ama kendi alanlarıyla ilgili sorular da sorulacak.

- En iyi okulların bile kontenjanlarının dolmaması enteresan. Sınav ve yerleştirme sistemi gözden geçirilecek.

- Bu yıl için yeni bir öğretmen ataması ve ek kadro yok ama şubat için şimdiden bir şey söylemek mümkün değil.

- Bilişim sınıfları tekrar açılacak, tabletli eğitim şubatta başlayacak.

- 150 bin öğretmen ihtiyacımız var, 230 öğretmen fazlası var. Bütün öğretmenleri göreve alsak dahi, beş yıl sonra yine birikim olur. YÖK’ten kontenjanları, ihtiyaca göre belirlemesini isteyeceğiz.

- Göreve yeni atanan bütün öğretmenler oryantasyon eğitiminden geçecek.

- Öğretmenlerin yeterlilikleri üç yılda bir sınavla ölçülecek, eksiği olanların eksi tamamlanacak."