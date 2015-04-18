Öğretmenlere rotasyon dönemi geliyor

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 30 Eylül 2015’ten itibaren aynı yerde 12 yıl görev yapan öğretmenler rotasyona tabi tutulacak.

KPSS ile atanan öğretmen 1 yıl aday öğretmen olacak. Performans değerlendirmesinde 50 puan alamayan aday öğretmen memuriyetten atılacak.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun onayının ardından dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelik, rotasyondan eş durumu atamalarına, öğretmenlere ek hizmet puanı teşvikinden aday öğretmenliğe getirilen performans sürecine kadar birçok yenilik getirdi. Taslağı, Ekim 2014’te paydaşların görüş ve önerilerine açılan, rotasyon şartı nedeniyle özellikle eğitimciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan yönetmelik mercek altına alındı. Mevcut atama ve yer değiştirme esaslarına birçok değişiklik getiren yönetmeliğinde öne çıkanlar özetle şöyle:

Rotasyona geçici madde

30 Eylül 2015’ten itibaren aynı yerde 8 yıl görev yapan öğretmenler rotasyona tabi tutulacak. Yönetmeliğe eklenen geçici madde doğrultusunda rotasyon, 2014-2015 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanacak. 2014-2015’te 12 yıl, 2015-2016’da 11 yıl, 2016-2017’de 10 yıl, 2017-2018’de 9 yıl, daha sonraki yıl ise 8 yıl görev yapanlar rotasyona tabi tutulacak. Şehit ve gazi yakını, engelli ve özel eğitim okullardaki öğretmenler rotasyondan muaf tutulacak. Sınıf öğretmenleri 8 yıllık süreyi doldursalar bile atamaları için ilkokul 4’üncü sınıfı okuttukları eğitim yılının sonu beklenecek. Ayrıca adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 8 yıllık görev süresi hesabında dikkate alınacak.

Doğu’dakilere ek puan

Zorunlu hizmetinden sonra öğretmen aynı yerde kalırsa ek hizmet puanı alacak. Azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü ve sonraki yıllar için yüzde 100 hizmet puanı verilecek. Bu özellikle puanı yüksek olan okullarda, görev yapan öğretmenlere tayin döneminde avantaj sağlayacak.

Öğretmen olmak zorlaşıyor

KPSS puanıyla ilk atamada atanan öğretmen 1 yıl aday öğretmen olacak. Aday öğretmen performans değerlendirilmesine tabi tutulacak. Performans değerlendirmesini müfettiş, okul müdürü ve bir danışman öğretmen yapacak. Performans değerlendirmesinde toplamda 50 puan alamayan öğretmen memuriyetten atılacak. 50 puan alabilen öğretmen ise MEB’in yapacağı yazılı ve sözlü sınava girecek. Bu iki sınavın ortalamasından 60 alan öğretmenin aday öğretmenliği bitecek öğretmen olarak görevine devam edecek.

Dershane öğretmenleri

Dershane öğretmenleri 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında MEB’e başvuracaklar. Dershanelerde 6 yıl çalışmış olan öğretmenler, MEB’in açacağı münhal yerler için tercihte bulunacaklar.

Kayıp yaşayana kolaylık

Eşi veya çocuğu ölen öğretmenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Ayrıca şehit ya da gazilerin eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinden öğretmen olanlara da kadro imkânları dahilinde tayinlerde öncelik verilecek. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde görevli öğretmenlere bakanlığın uygun görmesi halinde yer değiştirme imkanı getiriliyor. Bu öğretmenlerden zorunlu hizmetini yapmayanların, zorunlu çalışma yükümlüğü bulunan illere tayinlerini istemeleri sağlanacak.

Eşlere üç yıl SGK şartı

İkisi de öğretmen olanların eş durumuna bağlı yer değişikliklerinde, ilde norm kadronun bulunmadığı hallerde, eşleri öğretmen ihtiyacı bulunan üçüncü bir il ve ilçede buluşturulacak. Yönetmeliğin en merak edilen ve tartışılan maddesi eş durumu tayinleriydi. Eş durumuna bağlı yer değişikliklerinde, öğretmenin eşinin bulunduğu yerde kesintisiz üç yıl sigortalı olması gerekecek.