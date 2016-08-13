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Ekonomi

Öğretmenlere indirimli tatil müjdesi

Konaklama yapacak kişinin MEB'e bağlı öğretmen olduğunu belgeleyecek kimlik kartı veya belge beyan etmesi gerekecek

13 Ağustos 2016 19:01

MEB bünyesinde çalışan öğretmen ve emekli öğretmenlerin, Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi işletmelerde yüzde 35’e kadar indirimli tatil yapmalarına imkan sağlanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, kamu ve özel kurumlar ile kuruluşların hizmetlerinden öğretmenlerin uygun şartlarda yararlandırılması için ÖğretmenYetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Otelciler Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı. 

Protokol ile MEB'e bağlı olarak çalışan ve emekli öğretmenlerin kendileri veya birinci derece aile yakınlarının Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi otellerden, işletmelerden yılın talep edilen herhangi bir döneminde afişe edilen fiyatlardan yüzde 35’e kadar indirimli olarak yararlanmasına imkan sağlanacak. Türkiye Otelciler Federasyonu,indirim uygulanacak otellerin listesini ve bu otellerde uygulanacak indirim oranlarını,www.turofed.org.tr internet sayfasında ayda bir güncelleyerek duyuracak. 

Konaklama yapacak kişinin MEB'e bağlı öğretmen olduğunu belgeleyecek kimlik kartı veya belge beyan etmesi gerekecek. 

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