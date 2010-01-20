Öğretmenlere indirimli tatil

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yarı yıl tatilinde öğretmenlere yönelik tatil kampanyası başlattıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz kış fiyatları üzerinden yüzde 50'ye varan indirimlerle tatil yapabilecekler" dedi.

Bakan Günay, Rixos Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) katkılarıyla düzenlenen tatil kampanyası hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, TÜROFED Başkanı Ahmet Barut, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür Özaslan, Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun Azerbaycan'a gitmesi nedeniyle toplantıda bulunamadığını bildiren Günay, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'deki yüz binlece öğretmenin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini, herkesin bulunduğu konumu anne babalarının yanı sıra öğretmenlerine borçlu olduğunu vurgulayan Günay, ''Ne yazık ki Türkiye'nin ekonomik imkanları öğretmenleri toplumda yaptıkları işleve uygun bir gelire henüz yeterince ulaştıramıyor'' dedi.

Günay, bu kapsamda yapılan çalışmalarda öğretmenlerin tatil alışkanlığının zayıf olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gördük ki öğretmenlerimizin tatil süreleri var, ama tatil alışkanlıkları zayıf. Tatil elbette ekonomik imkanla ilişkili bir şey. Öğretmenlerimizden tatile gittik diyenler de memleket ziyareti yapıyor. Biz de bundan hareketle öğretmenlerimiz için yarı yıl tatilinde bir tatil kampanyası düzenledik.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerimiz çok sayıda konaklama tesisi ve seyahat acentesini (www. kultur. gov.tr), (www.meb.gov.tr) ya da (www.goturkey.com/ogretmen) adreslerinden öğrenebilirler. Ayrıntılı bilgiler de burada mevcut.

Öğretmenlerimiz kış fiyatları üzerinden yüzde 50'ye varan indirimlerle tatil yapabilecekler. Örneğin beş yıldızlı bir otelde her şey dahil kişi başı 50 TL'ye, hatta 45 TL'ye kalabilecekler. Antalya'da beş yıldızlı otelde bir kişi 250, iki kişi 500 TL'ye beş gün boyunca tatil yapabilecekler. Üç yıldızlı otellerde bu fiyat 20 TL'ye kadar düşüyor".



Tatil alternatifleri



Bakan Günay, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 140 otel ve sekiz tur şirketinin kampanyaya destek verdiğini bildirdi.

Doğu'da, Ege'de, Karadeniz'de ve Kapadokya'da tatil alternatifleri bulunduğunu ifade eden Günay, şu örnekleri verdi:

"Antalya'da üç yıldızlı bir otelde iki kişi günlük 40 TL, beş yıldızlı bir otelde iki kişi 50 TL olan var. Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da beş yıldızlı bir otelde iki kişilik odada 100 TL'ye kalabilecekler. Trabzon'da tatil köyünde iki kişi 55 TL, Mardin'de yine iki kişi 95 TL vererek günlük tatil yapabilecek. Kastamonu'da bir Osmanlı sarayında iki kişi 70 TL'ye konaklayacak".

Kampanyadan tüm çalışan ve emekli öğretmenlerin yanı sıra özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin de yarı yıl tatili süresince yararlanabileceğini kaydeden Bakan Günay, ''Elbette birinci derece yakınları ve çocukları da kampanyaya dahil olacak'' diye konuştu.

Bakan Günay, yakın gelecekte bakanlık çalışanlarına yönelik bir kampanya düzenlemek istediklerini, buna kültür ve turizm alanındaki basın mensuplarını da eklemeyi düşündüklerini söyledi.

Katkıları dolayısıyla TÜRSAB ve TÜROFED'e teşekkür eden Bakan Günay, şöyle konuştu:

"Türkiye bir yandan turizmde kararlı adımlar atıyor gelişiyor şükürler olsun. Bu bereketten bizim insanımız neden yararlanmasın? Türkiye'yi zenginleştirmeye çalışıyoruz, neden? Birileri bu zenginleştirmeden zengin olsun diye değil, bütünüyle halkımızın toplam yaşam kalitesi yükselsin diye. Bütünüyle insanımız, halkımız daha iyi yaşayabilsin diye".

Günay, Milli Eğitim Bakanlığına kampanyayı kapsayan otellerin ve seyahat acentelerinin listelerinin gönderildiğini, listelerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine de iletileceğini, böylece tüm öğretmenlerin kampanyadan haberdar olacağını kaydetti.



İç turizmi hareketlendirmek için kampanya



Bakan Günay, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış son derece nitelikli konaklama tesisleri bulunduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl iç turizmi hareketlendirmek amacıyla TÜRSAB ve TÜROFED'in katkılarıyla başlattıkları kampanyayı bu yıl da gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kampanyayı bu yıl daha erken bir tarihe alacaklarını dile getiren Günay, ''İç turizmle ilgili erken rezervasyon yaptırdığınız taktirde yabancı grupların yararlandığı imkanlardan bizim vatandaşımız da yararlanabilecek. Kampanyayı 8 Şubatta başlatacağız'' dedi.



TÜRSAB ve TÜROFED Başkanları



TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen öğretmenlerin TÜRSAB'ı arayabileceğini, herkesin hayatında önemli bir yeri olan öğretmenlerin öğrencilerine gezdikleri, gördükleri yerleri anlatması açısından kampanyanın önemli olduğunu söyledi.

TÜROFED Başkanı Ahmet Barut da anlamlı bir kampanyanın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını, 140'a yakın otelin kampanyaya katıldığını, Güney'deki tesislerin büyük bölümünün kapalı olduğu dönemde ciddi bir rakam yakaladıklarını kaydetti.

Tesislerin çok cazip ve çekici fiyatlarla kampanyaya destek olduğunu vurgulayan Barut, ''Ben bunun eğitimimizde emeği geçen öğretmenlerimize bir borç olarak görüyorum'' diye konuştu.