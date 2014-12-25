Öğretmenlere eş durumu atamalarında 3 yıl şartı uygulanmayacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla öğretmenlerin yarıyıl tatili il içi ve iller arası özür durumuna bağlı atamaları için başvurular, 5 Ocak'ta alınmaya başlayacak.

Bu atamalarda, tüm devlet memurlarının, özel sektörde çalışan eşten dolayı nakil isteyebilmesi için getirilen 3 yıl şartı öğretmenler için uygulanmayacak. Bakanlık'tan alınan bilgiye göre, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklik başvuruları 5-9 Ocak'ta alınacak.

Atamalar ise 19 Ocak'ta yapılacak, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 23 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilecek. Atamalar, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla halen yürürlükte bulunan Öğretmen Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Bu şekilde ağustosta Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Çerçeve Yönetmelik'te yapılan, "eşi özel sektörde çalışanların eş durumu tayini isteyebilmesi için eşinin talep edilen yerde kesintisiz son 3 yıl sigortalı olması" şartı, "2015 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri"nde uygulanmayacak.