T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öğretmenlerden sınıflarda verilen Kur'an kurslarına eylem

Lefkoşa'da öğretmenler, yaz aylarında okullarda verilen Kuran kurslarını protesto etti.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, öğretmenler, yaz aylarında okullarda verilen Kuran kurslarını, düzenledikleri eylemle protesto etti.

Değirmenlik Lisesi'nde Kuran kursu verildiğini haber alan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri bu okula giderek kurs yapılan sınıfa girdi. Bu sırada ders vermeye hazırlanan öğretmenlerle tartışan sendikacılar kursun yapılmasına karşı çıktı. Kursu yapan öğretmenler ise müfredatlarının olduğunu ve Arapça bir eğitim verilmediğini savundu. Ne olduğunu anlayamayan çocuklar ise çaresiz gözlerle yaşananları izledi.

Adnan Eraslan başkanlığındaki KTOEÖS heyeti ve Orta Eğitim Müdürleri Derneği Başkanı Niyazi Şafakoğlu, okulların tatilde olduğu dönemde yetkisiz kişilerin okulları açarak, bazı okullarda Dini Bilgiler Öğretimi kursları düzenlendiği gerekçesiyle başkent Lefkoşa’da Demokrasi Ortaokulu'nda eylem gerçekleştirdi.

Eylemde konuşan Adnan Eraslan, okullarda Kuran ve Arapça kursları verilmesine karşı olduklarını ifade etti. ‘UBP Okullarımızı Medreseye Dönüştüremez’ başlıklı basın bildirisini okuyan KTOEÖS Eğitim Sekreteri Hasan Sarpten de KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yasaları hiçe sayarak ‘Dini Bilgiler Öğretimi’ adı altında Kuran kursları başlatmasının gerici icraatlara onay vermek anlamına geleceğini savundu.

Öğretmenler eylem yaptıkları sırada Değirmenlik Lisesi’nde din eğitiminin başladığını haber aldı. Bu olay üzerine araçlarına binen sendika üyeleri Değirmenlik Lisesi'ne giderek din eğitimi dersi yapılan sınıfa girdi. Burada ders yapan öğretmen, sendikacıları karşıladı. Sendikacılar, okulda çeşitli yaş gruplarından öğrencilerin kurs için sınıfı düzenleme ve hazırlama aşamasında olunduğunu gözlemledi. Sendikacılarla öğretmenler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tam bu sırada Arapça yazılı kitapların sınıfta olduğunu gören Adnan Eraslan bu kitapları aldı. Sınıfta bulunan öğretmenler ise söz konusu kitapların öğrencilere ait olduğunu savundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24