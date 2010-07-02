Öğretmenlerden sınıflarda verilen Kur'an kurslarına eylem

T24- KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, öğretmenler, yaz aylarında okullarda verilen Kuran kurslarını, düzenledikleri eylemle protesto etti.
Değirmenlik Lisesi'nde Kuran kursu verildiğini haber alan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri bu okula giderek kurs yapılan sınıfa girdi. Bu sırada ders vermeye hazırlanan öğretmenlerle tartışan sendikacılar kursun yapılmasına karşı çıktı. Kursu yapan öğretmenler ise müfredatlarının olduğunu ve Arapça bir
eğitim verilmediğini savundu. Ne olduğunu anlayamayan çocuklar ise çaresiz gözlerle yaşananları izledi.
Adnan Eraslan başkanlığındaki KTOEÖS heyeti ve Orta Eğitim Müdürleri Derneği Başkanı Niyazi Şafakoğlu, okulların tatilde olduğu dönemde yetkisiz kişilerin okulları açarak, bazı okullarda Dini Bilgiler Öğretimi kursları düzenlendiği gerekçesiyle başkent Lefkoşa’da Demokrasi Ortaokulu'nda eylem gerçekleştirdi.
Eylemde konuşan Adnan Eraslan, okullarda Kuran ve Arapça kursları verilmesine karşı olduklarını ifade etti. ‘UBP Okullarımızı Medreseye Dönüştüremez’ başlıklı basın bildirisini okuyan KTOEÖS Eğitim Sekreteri Hasan Sarpten de KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın yasaları hiçe sayarak ‘Dini Bilgiler Öğretimi’ adı altında Kuran kursları başlatmasının gerici icraatlara onay vermek anlamına geleceğini savundu.
Öğretmenler eylem yaptıkları sırada Değirmenlik Lisesi’nde din eğitiminin başladığını haber aldı. Bu olay üzerine araçlarına binen sendika üyeleri Değirmenlik Lisesi'ne giderek din eğitimi dersi yapılan sınıfa girdi. Burada ders yapan öğretmen, sendikacıları karşıladı. Sendikacılar, okulda çeşitli yaş gruplarından öğrencilerin kurs için
sınıfı düzenleme ve hazırlama aşamasında olunduğunu gözlemledi. Sendikacılarla öğretmenler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tam bu sırada Arapça yazılı kitapların sınıfta olduğunu gören Adnan Eraslan bu kitapları aldı. Sınıfta bulunan öğretmenler ise söz konusu kitapların öğrencilere ait olduğunu savundu.