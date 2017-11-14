Öğretmenlerden, meslektaşlarına saldırıya tepki

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da öğretmenler, bir meslektaşlarına yönelik öğrenci velisi tarafından yapılan saldırıyı protesto etti.

Yunusemre İİçesi\'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören bir öğrenci, disipline sevk edildi. Oğlunun disipline sevk edildiğini duyan M.M. ise bunun üzerine, geçen perşembe günü eşiyle birlikte okula geldi. İddiaya göre, oğlunun disipline sevk edilmesine öfkelenen M.M., okulda sesini yükseltince eşi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir türlü sakinleşmeyen M.M. eşini itince araya girmeye çalışan okulun müdür yardımcısı Koray Özgürler\'i darp etti. Doktordan darp raporu alan Koray Özgürler, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Türk Eğitim-Sen üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saldırıyı protesto etti. Eğitim-Sen üyeleri de eyleme destek verdi. Öğretmenlere yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, şöyle konuştu:

\"Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, sendika üyesi Koray Özgürler arkadaşımız, geçtiğimiz perşembe günü, kendini bilmez bir öğrenci velisi tarafından saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Bu menfur olayı bir kez daha kamuoyu gündemine taşımak için buradayız. Öğrencisini eğitmek, onlara yol göstermek ve topluma kazandırmaktan başka hiçbir amacı olmayan öğretmen ve yöneticilerimizin maalesef görevleri başında kendini bilmez kişiler tarafından saldırıya uğramaları kabul edilebilir bir davranış değildir. Bir eğitimciye saldırmak demek, aynı zamanda bilime ve ülkenin geleceğine saldırmak demektir. Öğretmenleri kırmak, üzmek, onları aşağılamak hatta darp etmeye çalışmak kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Unutulmamalıdır ki öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça, hor görüldükçe, maddi ve özlük hakları tırpanlandıkça bu ülkenin aydınlık yarınlara yürümesi de mümkün olmayacaktır.\"

Öğretmenler basın açıklamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün önünden ayrıldı.



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